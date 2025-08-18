Американският инвестиционен фонд Advent International, който миналата година придоби финтех компанията с български корен myPOS, обяви в неделя нова мащабна сделка на стойност $1,3 милиарда за закупуване на швейцарския производител на микрочипове U-Blox.

Advent International ще изкупи неговите акции на цена от 135 швейцарски франка за брой. Това представлява значителна премия от 53% спрямо средната цена на акциите за последните шест месеца преди появата на първите медийни съобщения за възможната сделка.

Общата стойност на транзакцията достига 1,05 милиарда швейцарски франка, или около $1,3 милиарда.

Сделката ще бъде осъществена чрез дъщерно дружество на Advent - ZI Zenith. Очаква се приключването й да стане в рамките на следващите шест месеца. U-Blox ще бъде свалена от борсата.

Слуховете за интереса на Advent се появиха в петък следобед, което доведе до рязко покачване на цената на акциите. До края на последния работен ден тя беше достигнала 138,60 швейцарски франка, дори над обявената цена за изкупуване.

U-Blox, която е публична компания от 2007 г. и е котирана на швейцарската борса SIX, е специализиран производител на микрочипове и софтуер за автомобилна навигация. Компанията успя да намали загубата си преди лихви и данъци за първото полугодие до 7,7 милиона франка, в сравнение с 28 милиона загуба година по-рано.

По-рано тази година фирмата продаде подразделението си за производство на клетъчни модули за безжична комуникация, за да се фокусира върху навигационните и позиционните технологии, използвани в автомобили, роботи и селскостопанска техника. В началото на юни U-Blox финализира продажбата на бизнеса си за мобилни комуникации на ирландската IoT компания Trasna.

Въпреки че акциите са поскъпнали с 80% от началото на годината, те все още са далеч от своя исторически връх от 246,40 франка през август 2016 г., когато пазарната капитализация на компанията достигаше 1,7 милиарда франка.

Управителният съвет на U-Blox единодушно подкрепя сделката с Advent International и препоръчва на акционерите да приемат предложението. Най-големият единичен акционер SEO Master Fund LP, който притежава около 9% от акциите, също се е ангажирал да продаде дяловете си.

Компанията определи предложението като "привлекателна възможност" за акционерите, служителите и клиентите. Advent споделя дългосрочната визия на U-Blox и ще придружи компанията в следващата й фаза на растеж, става ясно от прессъобщение от неделя вечерта.

Припомняме, Advent International придоби myPOS за около половин милион евро в рамките на сделка, която беше финализирана през юни миналата година. Преди дни Европейската комисия одобри и друго нейно придобиване, което е свързано с български пазар - това на tbi bank. Сделката се очаква да бъде финализирана до края на годината.

Фондът обаче има и друга по-ранна връзка с нашата страна - свързаната с него Viva Ventures придоби БТК през 2004 г., за да продаде след това държавния телеком на AIG през 2007 г.