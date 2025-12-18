Honda Motor обяви, че ще преустанови производството в заводите си в Япония и Китай в края на декември и началото на януари, съобщава NHK.

Японският автомобилен производител ще спре производството в заводите си в Йории и Сузука в Япония на 5 и 6 януари, а и трите завода на съвместното предприятие Guangqi Honda в Китай ще бъдат извън строя от 29 декември до 2 януари, съобщи говорител на компанията.

Спирането на производството се дължи на продължаващия недостиг на полупроводници, свързан с продължаващия от месеци спор около нидерландския производител на чипове Nexperia.

Спирането на производството е най-новото прекъсване в резултат на кризата, която започна в края на септември, когато нидерландското правителство пое контрола над Nexperia от китайската й компания майка Wingtech Technology, позовавайки се на съображения за националната сигурност.

Китай отвърна с блокиране на износа на чипове от завода на Nexperia на своя територия, което доведе до орязване на производството в глобалната автомобилна индустрия.

Honda беше сред първите засегнати автомобилни производители, като спря производството в завода си в Мексико на 28 октомври и коригира целите на заводите си в САЩ и Канада. Компанията възобнови дейност в Северна Америка в средата на ноември, след като си осигури алтернативни доставки на чипове, въпреки че предупреди, че ситуацията остава "нестабилна".

Недостигът на полупроводници вече принуди Honda да намали прогнозата си за годишната печалба с над 960 милиона долара за фискалната година, приключваща през март 2026 г.

Автомобилният отдел на компанията отчете оперативни загуби за второто тримесечие на 2025 г., утежнени от спада в продажбите в Китай и въздействието на американските мита.

Продължаващите сътресения подчертават колко зависими остават автомобилните производители от специализирани полупроводници, въпреки обещанията да укрепят веригите за доставки след недостига на чипове по време на пандемията.

Евтините чипове на Nexperia се използват в критични системи на превозните средства, включително спирачки и контролери и не могат лесно да бъдат заменени без месеци на тестване.

Макар че в началото на ноември Китай обяви, че ще разреши ограничен износ на чипове на Nexperia за граждански цели, пълното възстановяване на веригата за доставки остава несигурно, тъй като европейските и китайските подразделения на компанията продължават да спорят за отговорността за прекъсванията.

Анализатори от индустрията предупреждават, че ограниченията в доставките на полупроводници могат да се засилят, ако конфликтът продължи.