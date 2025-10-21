Японското правителство и водещи производители на мотори, сред които Honda, Yamaha и Suzuki, са предупредили Виетнам, че планираната забрана на бензинови мотоциклети в центъра на Ханой може да доведе до сериозни икономически щети и загуба на десетки хиляди работни места. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на официални документи и източници, запознати с въпроса.

През юли виетнамският премиер Фам Мин Чин издаде директива, която забранява влизането на бензинови мотори в центъра на столицата от средата на 2026 г. Още по-строги ограничения се очакват през 2028 г. Мярката е част от усилията на страната за ограничаване на замърсяването на въздуха.

Според японското посолство в Ханой обаче внезапната забрана може да "засегне заетостта в поддържащи индустрии". Сред тях са търговци на мотоциклети и доставчици на части. Затова Токио настоява Виетнам да приеме "подходяща пътна карта" за електрификация, която да включва подготвителен период и поетапно въвеждане на правилата.

По данни на Mordor Intelligence, пазарът на двуколесни превозни средства във Виетнам е един от най-големите в света и се оценява на около $4,6 милиарда годишно. Броят на регистрираните мотори достига близо 80% от населението, което е един от най-високите показатели в света.

Honda - емблемата на мотоциклетите във Виетнам

Основната търговска асоциация на чуждестранните производители във Виетнам, ръководена от Honda и включваща Yamaha и Suzuki, е изпратила собствено писмо до виетнамското правителство още през юли, предупреждавайки, че забраната може да доведе до "прекъсвания на производството и риск от фалити" във веригата на доставки.

В документа, цитиран от Ройтерс, се посочва, че подобни ограничения ще засегнат близо 2000 дилъри и около 200 доставчици на компоненти, а индиректно - стотици хиляди работници. Компаниите настояват за преходен период от поне 2-3 години, за да адаптират производствените си линии, докато инфраструктурата за зареждане и стандартите за безопасност бъдат изградени.

Според трима източници на агенцията, Honda е поела водеща роля в разговорите с виетнамските власти и дори е обсъждала възможност за свиване на производството си в страната, ако директивата не бъде преразгледана.

Засега компанията няма планове за затваряне на своите 4 завода във Виетнам, но отбелязва, че следи внимателно ситуацията. Honda контролира около 80% от пазара и е продала 2,6 милиона мотоциклета през миналата година.

Данни на Ройтерс показват още, че продажбите на Honda във Виетнам са спаднали с почти 22% през август, точно месец след обявяването на забраната, като са се възстановили леко през септември. Въпреки това компанията продължава да залага на пазара на мотоциклети като ключов източник на приходи.

Неочакваният печеливш от ситуацията

Докато японските производители настояват за по-бавен преход, виетнамската компания VinFast, която е листната на Nasdaq, се възползва от ситуацията. Продажбите й на електрически мотори и велосипеди са се увеличили с 55% през второто тримесечие на 2025 г., достигайки близо 70 000 единици, сочат данни на компанията, цитирани от Ройтерс.

Паралелно с това продажбите на бензинови автомобили във Виетнам също са под натиск. По данни на местната автомобилна асоциация VAMA, членовете й отчитат спад от 18% през септември спрямо година по-рано.

Макар VAMA да не очаква директен ефект от забраната на мотоциклети, организацията признава, че някои клиенти се въздържат от покупка на нови превозни средства след правителствените обявления.