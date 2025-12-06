Бившият голмайстор на испанския "Барселона" Лионел Меси от години развива активна дейност в недвижимите имоти чрез компанията Rostower. Създадена през 2013 г., тя в края на миналата година се трансформира в публично търгувано инвестиционно дружество на Portfolio Stock Exchange, припомня La Nacion. Това ѝ осигури освобождаване от корпоративния данък, но и ново изискване - да разпределя поне 80% от печалбата си като дивиденти.

Последният финансов резултат обаче показва значителен натиск. През 2024 г. Rostower отчита загуба от 7,5 млн. евро Въпреки че генерира 7,1 млн. евро от наеми и ренти, оценката на активите е понижена с около 5,8 млн - корекция, която директно ударя стойността на портфейла.

Въпреки това пазарната капитализация на компанията надхвърля 223 млн. евро благодарение на широк набор от жилищни и търговски имоти - премиум апартаменти в Барселона, дуплекс в Лондон, просторен имот от 395 кв. м в Париж, резиденция в Ибиса, както и офис площи в Ситджес, Кастелдефелс и в емблематичната сграда Rostower в Ешампле в каталунската столица.

Хотелският бизнес: силен, но в трансформация

Хотелите са един от основните стълбове на империята на Меси, но именно в този сегмент настъпва ключова промяна. След осемгодишно партньорство Majestic Hotel Group и футболистът прекратиха съвместната си работа от 1 ноември, съобщи mdfutbol.com. Причината - различия в модела на управление.

Докато сградата Edificio Rostower - юридическото лице, което притежава активите - функционира като публично инвестиционно дружество за недвижими имоти (SOCIMI) и обикновено управлява активите чрез договори за наем, Majestic държи на подход, основан на директно управление. Разминаването води до раздяла, а компанията вече търси нов оператор за шестте хотела под марката MiM.

Портфейлът включва:

MiM Sitges - 77 стаи и спа с басейн на покрива.

MiM Ibiza (бивш Es Vivé) - 52 стаи в арт деко стил.

MiM Mallorca - хотел само за възрастни с 98 стаи.

MiM Baqueira - най-големият обект със 141 стаи и директен достъп до пистите.

MiM Andorra - включва емблематичната реновирана Casa Canut и специален апартамент Leo Messi от 62 кв. м.

MiM Sotogrande - бутиков хотел с 45 стаи в яхтеното пристанище.

Планирано е и ново разширение - седми хотел в долината Аран.

Широка диверсификация и международно присъствие

Edificio Rostower не разчита единствено на хотелския бизнес. Тя притежава още шестетажна сграда в Барселона, индустриален склад в Ситджес, ресторант от висок клас в Кастелдефелс, както и имоти в Барселона, Ибиса, Париж и Лондон. Тази диверсификация стабилизира позицията ѝ на европейския пазар в период на промени.

Паралелно с това Rostower участва в Limecu España 2010 - дружеството, което управлява част от бизнес операциите на Меси в страната и включва Leo Messi Management, компанията за имиджови права. През 2023 г. холдингът отчита оборот от 109,3 млн. евро и печалба от 15,1 млн. евро - резултат, който показва, че приходните потоци остават силни въпреки колебанията на пазара на недвижими имоти.