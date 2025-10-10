Американското Министерство на финансите финализира рамка за валутен суап от $20 милиарда с Аржентина и закупи песо на открития пазар, изпълнявайки обещанието на президента Доналд Тръмп да подкрепи властта на разклатения си сюзник Хавиер Милей, съобщават световните агенции.

"Министерството на финансите на САЩ е готово незабавно да предприеме всички необходими изключителни мерки за осигуряване на стабилност на пазарите", заяви министър Скот Бесент при обявяването на действията в X/Twitter.

Това изпрати песото и аржентинските облигации рязко нагоре. Местните акции се повишиха с 5,3% в четвъртък, а аржентинските акции, търгувани на американски борси, скочиха с 13%.

Бесент направи изявлението след четиридневни срещи с аржентинския министър на финансите Луис Капуто, в които участваха и представители на Международния валутен фонд. През април МВФ одобри нова кредитна програма от $20 милиарда за Аржентина.

"Аржентина се изправя пред момент на остра липса на ликвидност. Международната общност, включително МВФ, е обединена зад Аржентина и нейната разумна фискална стратегия, но само САЩ могат да действат бързо. И ще действаме.", заяви Бесент.

Подкрепата дава тласък на десния президент Хавиер Милей преди междинните избори на 26 октомври. Партията му иска да укрепи позицията си, за да утвърди неговата програма за намаляване на държавните разходи и стимулиране на инвестициите от частния сектор.

Милей и близкият му кръг обаче са забъркани в цял куп скандали със злоупотреба с власт и с подкрепа, дадена за криптосхема, оказала се измама. Това коства на управляващите неотдавнашните местни избори. Финансовото здраве на Аржентина бързо се влоши, а либертарианецът обяви нехарактерно щедър откъм социални разходи проектобюджет.

Въпреки че ефектът върху финансовите пазари беше незабавен, няма гаранция, че американската подкрепа ще подобри изборните перспективи на партията на Милей, тъй като обществените протести срещу неговите мерки за икономии нарастват.

Бесент нарече успеха на реформите на Милей от "системно значение" за САЩ заради ефекта им върху целия континент.

Милей, който трябва да се срещне с Тръмп следващата седмица по време на годишните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон, благодари на Бесент и Тръмп в послание в X.

Демократи в американския Сенат се оплакаха, че Тръмп предоставя финансиране за спасяване на чужди държави и на сериозно застрашени от евентуалния им крах глобални инвеститори, дори докато американското правителство е блокирано.