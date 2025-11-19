Парламентарна комисия в Аржентина публикува подробен доклад, според който криптовалутата $Libra е била предварително подготвена за класическа схема тип rug pull, а публичната подкрепа на президента Хавиер Милей се е превърнала в "ключов елемент" за нейното реализиране. Разследването, продължило три месеца, проследява движението на средства, трансферите между участниците и ролята на посредниците, поставяйки акцент върху финансовите щети за десетки хиляди инвеститори.

На 14 февруари Милей публикува послание в социалните мрежи, с което призовава гражданите да инвестират в новата криптовалута $Libra, точно в момента на дебюта ѝ на пазара. Той представи токена като механизъм за финансиране на малкия бизнес в Аржентина, придружено от директен линк за покупка. Според доклада това внезапно повишено търсене е позволило на вътрешния кръг от разработчици и оператори да реализира огромни печалби в кратък срок.

Независими криптоплатформи показват, че вследствие на президентската реклама пазарната капитализация на $Libra е скочила до 4,5 млрд. долара, преди да се срине с над 97% в рамките на часове. Комисията описва това като целенасочена и предварително подготвена схема за изтегляне на ликвидност: вътрешните играчи купуват токена на минимални стойности, а след масовия интерес - предизвикан от публикацията на Милей - продават на върхови цени.

Според парламентарния доклад общо 114 410 виртуални портфейла са понесли загуби, включително:

498 инвеститори, изгубили над 100 хил. долара всеки;

3144 инвеститори, загубили между 10 хил. и 100 хил. долара.

В контраст, само 36 портфейла са реализирали печалби над 1 млн. долара всеки. Допълнителни данни от разследващи органи, публикувани през май, показват, че вътрешният кръг с привилегирана информация се е измъкнал с над 100 млн. долара печалба.

Комисията подчертава, че президентът е публикувал "контрактен номер, който не е бил публично достъпен" - детайл, който според разследващите подсилва съмненията за предварителна координация със създателите на проекта. Като ключови фигури са посочени американецът Хейдън Дейвис, основният инициатор на $Libra, и сингапурският предприемач Пех Чи Хаур (известен като "Джулиан Пех"). Разследването описва и ролята на двама криптооператори - Маурисио Новели и Мануел Теронес Годой. Така също и на бивш държавен служител, Серхио Моралес.

Международни криптоборси са предоставили информация, която проследява трансфери между Дейвис, Новели, Теронес Годой и Моралес, като комисията заключава, че "няма обоснована причина" за множеството срещи между Милей и тази група преди пускането на токена.

В доклада се посочва, че това не е изолиран инцидент. Разследващите откриват сходна схема през декември 2024 г. около дигиталната валута на KIP Protocol - проект, също промотиран от Милей, и създаден от един от участниците в $Libra. И в двата случая президентът не е уведомил държавните институции, което според комисията подкрепя "хипотезата за умишлено избягване на контрол".

Формално създадената от Милей работна група, която трябваше да разследва случая $Libra, бе внезапно разпусната през май - само три месеца след създаването си. В официалното съобщение се заявяваше, че "звeното е изпълнило своята цел", но не беше обявено какви материали са събрани и какво е предадено на прокуратурата.

Междувременно федералната съдия Мария Сервини разпореди на аржентинските банки да предоставят пълен достъп до финансовите сметки и активите на ключовите лица в случая, включително на президента Милей и сестра му Карина - назначена за генерален секретар на президентската институция. Исканата информация обхваща банкови движения, ценни книжа и всички значителни промени в активите от 2023 г. насам.

Делото към момента продължава срещу трима основни заподозрени - Маурисио Новели, Мануел Теронес Годой и Серхио Моралес - които, според разследващите, са осигурили оперативната рамка за проекта $Libra.