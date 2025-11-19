Парламентарна комисия в Аржентина публикува подробен доклад, според който криптовалутата $Libra е била предварително подготвена за класическа схема тип rug pull, а публичната подкрепа на президента Хавиер Милей се е превърнала в "ключов елемент" за нейното реализиране. Разследването, продължило три месеца, проследява движението на средства, трансферите между участниците и ролята на посредниците, поставяйки акцент върху финансовите щети за десетки хиляди инвеститори.
На 14 февруари Милей публикува послание в социалните мрежи, с което призовава гражданите да инвестират в новата криптовалута $Libra, точно в момента на дебюта ѝ на пазара. Той представи токена като механизъм за финансиране на малкия бизнес в Аржентина, придружено от директен линк за покупка. Според доклада това внезапно повишено търсене е позволило на вътрешния кръг от разработчици и оператори да реализира огромни печалби в кратък срок.
Независими криптоплатформи показват, че вследствие на президентската реклама пазарната капитализация на $Libra е скочила до 4,5 млрд. долара, преди да се срине с над 97% в рамките на часове. Комисията описва това като целенасочена и предварително подготвена схема за изтегляне на ликвидност: вътрешните играчи купуват токена на минимални стойности, а след масовия интерес - предизвикан от публикацията на Милей - продават на върхови цени.
Как Аржентина може да остане без президент след криптоизмама за милиони
Хавиер Милей подкрепи нов токен, който след това бързо се сгромоляса
Според парламентарния доклад общо 114 410 виртуални портфейла са понесли загуби, включително:
-
498 инвеститори, изгубили над 100 хил. долара всеки;
-
3144 инвеститори, загубили между 10 хил. и 100 хил. долара.
В контраст, само 36 портфейла са реализирали печалби над 1 млн. долара всеки. Допълнителни данни от разследващи органи, публикувани през май, показват, че вътрешният кръг с привилегирана информация се е измъкнал с над 100 млн. долара печалба.
Комисията подчертава, че президентът е публикувал "контрактен номер, който не е бил публично достъпен" - детайл, който според разследващите подсилва съмненията за предварителна координация със създателите на проекта. Като ключови фигури са посочени американецът Хейдън Дейвис, основният инициатор на $Libra, и сингапурският предприемач Пех Чи Хаур (известен като "Джулиан Пех"). Разследването описва и ролята на двама криптооператори - Маурисио Новели и Мануел Теронес Годой. Така също и на бивш държавен служител, Серхио Моралес.
Един крипто срив, който прави импийчмънта на президента на Аржентина все по-вероятен
Управлението на Хавиер Милей е под въпрос, подкрепата към него не спира да пада
Международни криптоборси са предоставили информация, която проследява трансфери между Дейвис, Новели, Теронес Годой и Моралес, като комисията заключава, че "няма обоснована причина" за множеството срещи между Милей и тази група преди пускането на токена.
В доклада се посочва, че това не е изолиран инцидент. Разследващите откриват сходна схема през декември 2024 г. около дигиталната валута на KIP Protocol - проект, също промотиран от Милей, и създаден от един от участниците в $Libra. И в двата случая президентът не е уведомил държавните институции, което според комисията подкрепя "хипотезата за умишлено избягване на контрол".
Формално създадената от Милей работна група, която трябваше да разследва случая $Libra, бе внезапно разпусната през май - само три месеца след създаването си. В официалното съобщение се заявяваше, че "звeното е изпълнило своята цел", но не беше обявено какви материали са събрани и какво е предадено на прокуратурата.
Аржентинският президент саботира разследването на собствения си крипто скандал
Хавиер Милей разпусна звеното, което проверяваше случая с Libra
Междувременно федералната съдия Мария Сервини разпореди на аржентинските банки да предоставят пълен достъп до финансовите сметки и активите на ключовите лица в случая, включително на президента Милей и сестра му Карина - назначена за генерален секретар на президентската институция. Исканата информация обхваща банкови движения, ценни книжа и всички значителни промени в активите от 2023 г. насам.
Делото към момента продължава срещу трима основни заподозрени - Маурисио Новели, Мануел Теронес Годой и Серхио Моралес - които, според разследващите, са осигурили оперативната рамка за проекта $Libra.