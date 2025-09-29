Аржентина даде зелена светлина на проекта за добив на мед Los Azules на канадската компания McEwen Copper, на стойност $2,7 милиарда. Инвестицията ще се възползва от държавната програма за данъчни стимули RIGI (Режим за стимулиране на големите инвестиции), обяви министърът на икономиката Луис Капуто.

Проектът, който ще се реализира в провинция Сан Хуан, се очаква да генерира износ за над $1,1 милиарда годишно и да създаде повече от 3500 преки и непреки работни места.

Това е първото медно начинание, одобрено в региона, известен досега основно с добива на злато.

Одобрението идва в момент, когато икономиката на страната е в тежка криза с висока инфлация и недостиг на чуждестранна валута. Властите се надяват, че подобни проекти ще помогнат за стабилизиране на финансите и ще превърнат Аржентина в нов играч на световния меден пазар. Особено на фона на това, че страната не е добивала мед от закриването на мината Alumbrera през 2018 г.

Силни имена

McEwen Copper, дъщерно дружество на McEwen Mining, държи 46,4% от Los Azules, докато автомобилният производител Stellantis контролира 18,3%, а Nuton/Rio Tinto - 17,2%. Общата инвестиция в проекта може да достигне до $3 милиарда в следващите 3-4 години.

Компанията, изглежда, продължава да търси финансиране - послание, което се чу още в края на 2024 г. Тогава вицепрезидентът Майкъл Мединг заяви в интервю, че проектът има нужда от външна финансова подкрепа.

McEwen планира производството на медни катоди да започне през 2029 година, а очакваното проучване за осъществимост ще разкрие подробности за експлоатацията през следващите две десетилетия. Проектът ще използва по-щадяща за околната среда технология за извличане на мед, която изисква значително по-малко вода в сравнение с традиционните методи.

Los Azules е 8-ият проект, включен в схемата за данъчни стимули RIGI. С него общият обем на инвестициите по нея вече достига $15,7 милиарда. Тя представлява ключов елемент от стратегията на правителството на президента Хавиер Милей за стимулиране на растежа в условията на тежка и продължителна криза.