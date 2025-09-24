Американският министър на финансите Скот Бесент обяви, че администрацията на Доналд Тръмп е готова да предостави всеобхватна финансова подкрепа на Аржентина, описвайки южноамериканската страна като "систематично важен съюзник на САЩ в Латинска Америка", тъй като пазарите са подложени на силен натиск от политическата нестабилност и девалвацията на валутата, съобщават световните агенции.

"Всички варианти за стабилизация са на масата", заяви Бесент в поредица от публикации в X, очертавайки потенциални мерки за помощ, които включват суап линии, директни покупки на валута и придобиване на държавен дълг, деноминиран в щатски долари, от Фонда за стабилизиране на валутния курс на Министерството на финансите.

Съобщението идва преди решаваща среща между президента Доналд Тръмп и аржентинския президент Хавиер Милей в Ню Йорк.

Аржентинските финансови активи отбелязаха рязко повишение след думите на Бесент. Аржентинските акции, търгувани в САЩ, скочиха с над 10%, а международните доларови облигации се повишиха с повече от 6 цента, като падежът през 2046 г. се повиши с 6,7 цента до 53,85 цента за долар. Песото се засили с 2% до 1446 за долар, след като централната банка изразходва над 1 милиард долара от резервите си миналата седмица, за да предотврати по-нататъшна девалвация.

Сътресенията на пазара се засилиха, след като в петък централната банка на Аржентина осъществи най-голямата си дневна продажба на долари за почти шест години, продавайки 678 милиона долара, за да задоволи институционалното търсене на твърда валута. Това доведе общата стойност на интервенциите за три дни до 1,1 милиарда долара, тъй като инвеститорите избягаха от аржентинските активи на фона на нарастващата политическа несигурност.

Финансовата криза се задълбочи след разгромната избирателна загуба на Милей в провинция Буенос Айрес на 7 септември, където неговата партия La Libertad Avanza спечели едва 34% от гласовете в сравнение с 47,4% за перонистката опозиция. Загубата с 13 пункта, по-голяма отколкото предвиждаха всички проучвания, предизвика опасения у инвеститорите относно способността на Милей да прокара реформите си преди решаващите междинни избори за Конгреса на 26 октомври.

Още по-голяма тревога на пазара предизвикаха обвиненията в корупция, отправени срещу сестрата и главен съветник на Милей, Карина, само няколко седмици преди изборите. Министърът на икономиката Луис Капуто призна нарастващия натиск, като заяви миналата седмица, че властите ще "изчерпят до последния долар" от резервите на централната банка, за да защитят песото в горната граница на валутния му диапазон.