Шега сред богатите гласи: "Човек не знае за колко трябва да бъде благодарен, докато не се наложи да плати данъци върху това." Оказва се обаче, че голяма част от тях се опитват да избягат от това си задължение.

От обявяване на фалит до инвестиции в по-добро бъдеще - образователната платформа Alux разказва кои са начините, по които милионерите заобикалят плащането на държавните такси.

Инвестиране

Най-популярният метод за пестене от данък върху печалбите е реинвестирането им.

По този начин официално компанията продължава да расте и да се развива, а собствениците ѝ избягват данъците, като същевременно с това могат да оправдаят някои лични разходи с нуждите на фирмата, докато нетното им състояния се увеличава.

Много често подобно приспадане включва покупката на автомобили, технологии, полети, хотели, разходи за храна, наем, сметки за интернет и много други.

Миграция

Друг традиционен метод за намаляване или пълно елиминиране на данъка върху печалбата е регистрацията на постоянен адрес на места, в които... такъв няма като Дубай, Монако, Каймановите острови или Бахамите.

Разбира се, това също си има цена...буквално. Обикновено пребиваването на подобни дестинации е скъпо. Въпреки това, богатите продължават тази практика, защото много често им излиза по-евтино, отколкото да платят данъка.

Съществуват и някои крайни случаи, в които богаташите разполагат с няколко имота в различни страни, получават гражданство в някои от тях, но официално нямат родна страна. Част от тях дори регистрират постоянния си адрес на яхтата.

Източник: GettyImages

Или...

Вместо да се местят, някои от бизнесмените избират да основат компаниите си в страни, които предлагат данъчни облекчения. Пример за това са Facebook, Google и Apple, чиито европейски седалища са в Ирландия. Така вместо висок корпоративен данък, американската компания плаща лицензионна такса, за да продава продукта си в САЩ, която, от друга страна, се разглежда като...разход.

Дарения и подаръци

Не е случайно, че голяма част от богатите основават фондации. За съжаление, невинаги това е с изцяло безкористни цели - даренията не се облагат с данъци. Освен парични средства обаче, тези организации се нуждаят от земя, превозни средства и други. Това може да е предпоставка за злоупотреби като използването им за лични цели.

Не е изненада, че подаръците също не се облагат с такси. За да се избегнат крайности обаче, законодателите слагат праг на сумата, която може да струват. Така, например, според Western Union през 2025 година лимитът върху подаръците в САЩ е 19 хиляди долара.

Криптовалута

Макар в повечето страни търговията с криптовалути все още да се облага с ниски данъци, те могат да бъдат избегнати изцяло благодарение на така наречените privacy coins. На този етап те позволяват да се обменят, съхраняват и прехвърлят напълно анонимно.

Изкуство

Не всеки разбира от изкуство и защо платно с няколко цветни квадрата може да струва милиони. Е, в някои случаи причината не е философският смисъл на картината, а бизнес интереси.

Източник: iStock

Ако собственикът инвестира печалбите на компанията си в изкуство, то ще бъде разглеждано като разход. След години обаче стойността му най-вероятно ще се е повишила. Така милионерът може да я дари за благотворителност (дори на собствената си фондация) или да я продаде. Цялата реализирана печалба също може да се "реинвестира" в изкуство, като по този начин избягва плащането на такси, диверсифицира богатството си и минимализира влиянието на инфлацията.

Колкото по-малко кеш, толкова по-добре

Голяма част от състоянието на богатите всъщност е под формата на активи. Вместо да ги "осребрят" (и да платят съответните данъци), те избират да изтеглят заем. Тъй като технически това не са техни пари, те не се облагат от държавата. Единственото, което трябва да направят милиардерите, е да върнат взетите средства.

Спестяване от заплати

Плащането на служителите в акции може да звучи примамливо заради по-високата мотивация, но това не е единствената причина някои компании да използват този метод. От една страна, това дава възможност собственият капитал да се увеличи с времето. От друга обаче, по този начин той не се облага с данък, освен ако не бъде продаден.

Перфектен пример за ефективността на тази стратегия е Илон Мъск.

Наследство

Хората в САЩ, които притежават над 11,7 милиона долара, влизат в категорията "богати" на местното законодателство, а данъка върху наследството им е около 40%. Оказва се, че избягването му също не е трудно - единственото, което трябва да направят, е да вложат парите и имотите си в тръст.

Освен от данъци, по този начин милионерите гарантират, че децата им ще използват средства разумно и могат да поставят условия за получаването им.