В Унгария се състоя официална церемония по "изливането на първия бетон" на атомната електроцентрала (АЕЦ) "Пакш II", съобщиха от руската държавна корпорация "Росатом", която е изпълнител на проекта, пише Финмаркет.

"Началото на "изливането на първия бетон" във фундамента на сградата на реактора бележи прехода на съоръжението към статут на "атомна електроцентрала в процес на изграждане", съгласно стандартите на МААЕ", посочват от компанията.

В началото на ноември Агенция за атомна енергия на Унгария издаде необходимите разрешителни за започване на основното строителство на централата.

Както беше съобщено, на 11 септември Съдът на ЕС отмени решението за финансиране от Унгария на проекта за изграждане на два блока АЕЦ "Пакш II". Според решението, предишното одобрение на Европейската комисия за финансова подкрепа на Унгария за проекта, което беше предоставено през 2017 г., се отменя.

Според документите на съда, по-голямата част от финансирането за осъществяване на проекта ще дойде от руски заем до 10 милиарда евро. Други допълнителни 2,5 милиарда евро трябваше да бъдат финансирани от унгарския бюджет. От "Росатом" отбелязат, че корпорацията "продължава реализацията на проекта съвместно с унгарските си партньори".

Припомня се, че през 2009 г. унгарският парламент одобри разширяването на единствената действаща атомна електроцентрала в страната, АЕЦ "Пакш", построена по съветски проект, чрез строителство на два допълнителни енергийни блока. Стойността на проекта се оценяваше на 12,5 милиарда евро.

А през 2014 г. Москва и Будапеща подписаха споразумение за предоставяне на дългосрочен кредит до 10 милиарда евро за изграждането на атомната електроцентрала.

В края на август 2022 г. Агенция за атомна енергия на Унгария предостави на "Росатом" разрешение за изграждане на блокове V и VI на атомната електроцентрала. През май 2023 г., Европейската комисия одобри изменения в споразуменията за строителство и финансиране на обекта.