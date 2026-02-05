Управляващият директор на HPE operated by Selectium за България Мария Косанова пое ръководството на компанията и в Сърбия, става ясно от официално съобщение.

HPE (Hewlett Packard Enterprise) е глобален лидер в предоставянето на ИТ решения за бизнеса. Компанията е фокусирана върху внедряването на иновации в области като изкуствен интелект, облачни технологии, хибридни инфраструктури, мрежови решения и съхранение на данни.

Дружеството HPE, operated by Selectium отговаря за продажбите, маркетинга и сервизната дейност на HPE в страната, осигурявайки достъп на българските компании до водещите облачни, изчислителни, AI решения и решения за съхранение на данни на HPE.

Косанова има близо две десетилетия опит в ИТ индустрията и над десет години на ключови ръководни позиции. През последните пет години е управляващ директор на HPE operated by Selectium за България, а преди това ръководи отдела "Технологични услуги" на компанията. Професионалният ѝ път включва още позициите мениджър "Партньорски бизнес" в HPE България и мениджър "Продажби" за България и Румъния в Infocus International B.V.

В разширената си роля тя ще укрепва позициите на HPE на двата пазара и ще ускорява бизнес растежа на компанията в региона. Екипите в двете държави са фокусирани върху развитието и внедряването на решения в областта на изкуствения интелект, облачните технологии и мрежовите инфраструктури - ключови направления в стратегията на HPE.