Чуждестранните работници в Сърбия, включително от Египет, Виетнам и Индия, често се сблъскват с лоши условия на труд, забавени заплати и договори, които не съответстват на първоначалните обещания на работодателите, пише сръбската медия Danas. Най-засегнати са заетите в строителството и производството, които се оказват силно зависими от работодателите си за справедливо отношение.

Именно по тази причина, много от чуждестранните работници са започнали да формират неформални групи, чрез които се опитват да защитят правата си. Пример за това е групата "Египетски работници", която представлява работници от Египет, ангажирани на различни строителни обекти в Сърбия, включително в Яйинци, Бор, Златибор и Нови Сад.

Източник: iStock

Работниците съобщават, че месеци наред са получавали само частични или символични плащания за храна, вместо пълните си месечни заплати. Договорите им често не съдържат всички задължителни елементи, въпреки че формално преминават през Националната служба по заетостта и други институции, съобщава Danas.

Представителката на групата, Тара Рукечи Миловиевич, посочва, че в договорите се посочва законна часова ставка (308-337 динара/час), но работодателите често правят устни споразумения за по-високи ставки, за да избегнат данъци. При поискване на дължимите заплати, работниците се сблъскват с несъответствия между договорите и реалните плащания.

Така често получават само минималната заплата по банков път, докато извънредният труд и част от възнагражденията се изплащат само в брой.

Проблемите не са единични. Сред по-известните случаи е този на работници от Виетнам и Индия в завода на Linglong в Зренянин, които също са се сблъсквали с непълно изплащане на трудови възнаграждения и нарушаване на договорните условия.

Работниците са се обръщали към полиция, трудовата инспекция, посолства и други институции, но според техните представители действията на държавата често са закъснели или недостатъчни.

Председателят на Асоциацията на свободните и независими синдикати на Сърбия (ASNS) Ранка Савич подчертава, че страната формално прилага европейски стандарти, но без реални механизми за защита на чуждестранните работници. По думите й, държавата "довежда 100 000 чужденци и след това ги оставя на милостта на работодателите".

По този повод ASNS е изготвила декларация, която гарантира правата на всички работници, независимо от гражданството им, включително правото на синдикална организация и достъп до правна защита.

Сърбия, оказва, се, не е единствената страна в региона с подобни проблеми. В други държави от Западните Балкани извън ЕС, включително Босна и Херцеговина, Албания и Черна гора, чуждестранните служители също са изправени пред ограничена правна защита, което увеличава риска от експлоатация, коментира Danas.