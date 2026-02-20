През 2025 година Киргизстан преживя истински строителен бум, който доведе до рязко нарастване на нуждата от работна ръка, пишат местни медии. За да се справи с дефицита, правителството увеличи квотата за чуждестранни специалисти от 25 хиляди на 42 хиляди, а към края на годината почти 48 хил. чужденци вече имат разрешение да работят в страната, показват националните статистики.

Най-голям дял заемат работници от Китай (40%), Бангладеш (24%), Пакистан (17%) и Индия (5%). Регионално най-натоварена се оказва Джалал-Абадска област, където се концентрират 46% от чуждестранните работници и 23% от новото строителство.

Парадоксално е, че докато Киргизстан привлича чужденци, самите граждани на страната масово напускат в търсене на по-добри доходи. 94% от емигрантите заминават в чужбина, основно в Русия (87%), Казахстан (3%) и Турция (2%).

Източник: iStock

Изнася у нас, внася... от Китай

Част от тях, както знаем, се насочват и към България. През март 2025-а Министерството на труда и социалната политика предостави данни, според които за 6 години назад у нас са наети 7 138 души от Киргизка република.

Общият брой на чуждестранните работници в България за същия период е 108 000 души от 65 държави. Те се увеличават прогресивно - от 14 589 души през 2019 г. до 46 000 души през миналата година, по данни на КНСБ.

Според главния експерт по "Пазар на труда" в браншовата организация Атанаска Тодорова за миналата година Киргизката република отстъпва малко от топ 3 на най-честите "донори" на работна ръка у нас, но все така остава в челните позиции (4-то място от общо 86 държави).