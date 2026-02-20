След години на оперативно буксуване и разочароващи борсови резултати, Nestle официално обяви, че е в "напреднали преговори" за продажбата на остатъка от сладоледения си бизнес на Froneri - компания, в която има 50% дял.

Сделката е за близо 1 милиард швейцарски франка (1,3 милиарда долара), а мотивът на новият главен изпълнителен директор Филип Навратил е колкото прагматичен, толкова и директен: сладоледът е просто едно "разсейване" за най-големия производител на храни в света.

Така сладоледената империя на гиганта, включваща легенди като Häagen-Dazs, скоро ще се стопи по-бързо от забравена фунийка на юлското слънце.

Всеки обича сладолед. Стига да не го продава

"Държахме тези бизнеси, защото мислехме, че можем да стимулираме растеж, но те нямат глобален мащаб", призна Навратил пред репортери.

Истината е, че логистиката на замразените стоки е главоболие, което никой модерен мениджър не иска - сезонно търсене, скъпи хладилни вериги и конкуренция в лицето на Unilever, които също наскоро отделиха своя сладоледен бизнес (вече The Magnum Ice Cream Company).

Синергията вътре в толкова голяма група се получава трудно и по-специализирани компании като Froneri по-лесно постигат растеж.

Nestle в един момент беше производител на сладолед №1 в света, но постепенно намалява ангажираността си към тези пазари. Най-ясният ход до момента беше създаването на съвместното дружество с R&R Ice Cream Froneri, което по-късно придоби контрола върху сладоледения бизнес на хранителния гигант в Европа и САЩ. В рамките на преструктурирането през 2019 г. българската фабрика за сладолед на групата във Варна беше затворена.

Новият тандем на върха в Nestle - Навратил и председателят Пабло Исла (човекът зад възхода на Inditex) - е решил да свие портфолиото до четири свещени крави: кафе, храна за домашни любимци, здравеопазване и закуски. Всичко останало, включително легендарната минерална вода Perrier, е на тезгяха за разпродажба до 2027 г.

Пазарът реагира с ентусиазъм - акциите в Цюрих скочиха с 3%, след като органичният растеж от 4% надмина прогнозите. Има обаче и облаци в небето.

Цената на ефективността

За да спести 1 милиард франка годишно, Nestle планира да съкрати 16 000 служители по целия свят - близо 6% от работната си сила. Машината трябва да стане по-лека, по-автоматизирана и "задвижвана от AI". Но докато изкуственият интелект оптимизира веригите за доставки, човешкият фактор напомня за себе си по най-болезнения начин.

Навратил пое поста през септември 2025 г. след внезапното и скандално уволнение на Лоран Фрейкс (заради неразкрита интимна връзка с подчинена). И докато новият шеф се опитваше да подреди офиса, много бързо му се наложи да гаси "пожар": мащабно изтегляне на бебешки млека (марките Guigoz и SMA) заради наличието на токсина цереулид.

Френските власти вече разследват смъртта на три бебета, а макар пряка връзка все още да не е доказана научно, петното върху репутацията на компания, която твърди, че продава "здраве", е огромно. Преструктурирането заради този гаф ще коства на гиганта 1,7 милиарда швейцарски франка.

Дали "рязането" на бизнеси и работни места ще върне Nestle в правия път или превръщането на компанията в хипер-ефективна машина за кафе и кучешка храна ще се окаже поредната грешка? Труден въпрос, на който Навратил определено се надява, че има отговор.