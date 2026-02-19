Българските инвеститори все още са с превес на пазара на бизнес имоти у нас, но след влизането на страната ни в еврозоната вече има индикативни сигнали за събуждане на интереса и на чуждестранните. Това обявиха от консултантската компания Cushman & Wakefield Forton на събитие в София, на което беше представен обзор на пазара на бизнес имоти през 2025-а и основните очаквания през за тази година.

Анализът показва, че инвестиционния пазар в сегмента за изминалата година отбелязва ръст от 3,9%. Във финансово изражение инвестициите в бизнес имоти достигат 391 милиона евро за 2025-а, като периодът е най-силният от 2018-а насам.

"Все още българските инвеститори са основните играчи на пазара на бизнес имоти и те имат редица предимства пред чуждестранните. Много силен интерес има към ритейл парковете", заяви пред Money.bg Йоанна Димитрова, мениджър Офис площи във Forton.

Източник: iStock

Типовете инвеститори в сегмента са корпоративни групи, профилирани в имотния сектор, както и такива, които разширяват дейността си към имотния сегмент. Частните предприемачи са друг активен участник.

Наемната активност на офис пазара традиционно е най-силна в София и се характеризира с 10,5% ръст на годишна база. Общият обем на сключените договори възлиза на 204 000 кв. м спрямо 185 000 кв. м през 2024-та година. На 12,3% спада делът на незаетите площи на годишна база, а наемите растат с 5,3% на сто.

"Завършените проекти през 2025-а бяха 6 на брой с обща площ от 26 300 кв. м, а тези в процес на изграждане са цели 24 броя с общо 241 100 кв. м. Благодарение на завършените наскоро проекти, общият обем офиси в столицата в момента възлиза на 2 332 000 кв. м. От тях Клас А офисите заемаха дял от 68%, а Клас Б - останалите 32%", коментира Димитрова.

Площта на новооткритите търговски обекти в страната нараства с 29% на годишна база. За календарната 2025-а година новите отваряния на магазини са се увеличили до 297 обекта или 161 000 кв. м. От тях в ритейл паркове са общо 73%, а в молове - останалите 27%. Това е втората най-добра година за сектора след 2016-а.

Наемите на най-атрактивните площи в търговските центрове в София леко се повишиха до 47 евро/кв.м /9.3%/, докато нивата в ритейл парковете останаха без промяна на ниво 13 евро/кв. м или 4%.

"Като най-интересен актив за инвеститорите през изминалата година се позиционираха офисите. Въпреки това оставаме предпазливи в очакванията за 2026-а с оглед на общата икономическа и геополитическа динамика", заяви Станимира Пашова, изпълнителен директор на Cushman & Wakefield Forton.

Все още в столицата и в по-големите градове има голям интерес има към т.нар. споделени офис пространства.