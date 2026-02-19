Гърция се утвърждава като ключов регионален енергиен център и се позиционира като водеща енергийна врата към Европа. Това заяви американският посланик в страната Кимбърли Гилфойл, цитирана от местните медии.

Позовавайки се на китайските инвестиции в Пирея, тя заяви, че трябва да се построи ново пристанище, за да се балансира китайското влияние.

"Гърция е пример за визията на президента Доналд Тръмп за мир чрез сила, както се вижда от нейните инвестиции, военни сили и ангажимент за споделена сигурност. Гърция е незаменим съюзник. Заедно сме готови да се изправим пред всякакви предизвикателства като стратегически партньори", коментира посланикът.

Според САЩ енергийната сигурност е равна на националната сигурност, като американският втечнен природен газ (LNG), ресурсите от Източното Средиземноморие и европейската инфраструктура са от основно значение за тази нова трансатлантическа реалност.

"Това не са конкуриращи се визии. Те са взаимно подсилващи се стълбове на нова, по-сигурна енергийна архитектура, с подкрепата на САЩ."

Резултатите вече са осезаеми, като износът на втечнен природен газ (LNG) за Европа достига исторически нива. Енергийните сделки с ExxonMobil и Chevron са резултат от това стратегическо сътрудничество.

"Заедно ускорихме диверсификацията от руския газ, като същевременно укрепихме дългосрочните трансатлантически енергийни връзки", смята Кимбърли Гилфойл.

От важно значение е енергийната сделка между Атина и Киев, съгласно която втечненият природен газ (LNG) ще бъде транспортиран от Гърция до Одеса през Вертикалния коридор. Комуникацията продължава с други страни по коридора и се полагат усилия за нейното укрепване.

"Това е само началото. Започваме сега. Тези дългосрочни сделки са значителни и ще виждате ползите от тях в продължение на години. Гърция надмина дори високите ни очаквания, идващи от Съединените американски щати", подчертава представителят на САЩ в страната.

Атина се е ангажирала да отделя 5% от БВП за отбрана. Според американския посланик корабостроителниците "Елефсина" е отличен пример за правилните американски инвестиции, осигуряващи висококачествени работни места на местната общност.

"Нашата външна политика навлезе в нова ера, ера не на думи, а на дела и резултати."

САЩ опитват да направят така, че Гърция и останалите им съюзници в региона да се противопоставят много агресивно на китайските интереси. Дари ще стане така обаче предстои да разберем.