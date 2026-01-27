Гърция иска преглед на разходите за един застоял от дълго време проект за изграждането на подводна електропреносна връзка, която ще свързва континентална Европа с Кипър. Това е един от най-големите подобни проекти в света и гръцките власти са в търсене на инвеститори, пише Ekathimerini.

Докато търси инвеститори, гръцката държава ще наеме външен съветник, който да прегледа разходите за изграждането на един от най-големите подводни електропреносни кабели в света, члрез който континентална Европа и остров Кипър ще бъдат свързани, заяви гръцкият министър на енергетиката, цитиран от Reuters.

"Големият морски интерконектор"

Известна като "Голям морски интерконектор", проектът е с бюджет от 1,9 милиарда евро, който трябва да е частично финансиран от Европейския съюз, е забавен поради геополитическото напрежение в Източното Средиземноморие и тъй като Кипър многократно е търсил разяснения относно общата цена, жизнеспособността и евентуалните задължения за непредвидени забавяния.

Гръцкият преносен оператор IPTO изгражда връзката с планиран капацитет от 1000 мегавата, след като пое контрола в края на 2023 г. от базиран в Кипър оператор, който работеше по проекта от около десетилетие. Както Гърция, така и Кипър потвърдиха ангажимента си към кабела през последните месеци, а Кипър заяви, че се е обърнал към Обединените арабски емирства за евентуално сътрудничество по проекта.

"Решението на Гърция и Кипър е да продължим напред, да имаме актуализирани данни от една от най-известните компании в света и по този начин да привлечем инвеститори от Близкия изток или Северна и Южна Америка", заяви министърът на енергетиката Ставрос Папаставру в интервю за гръцката телевизия Open.

"Надявам се, че това ще бъде едно ново начало. По-голяма база от инвеститори ще позволи прилагането на проекта."

Френският производител на кабели Nexans, който спечели договор за 1,4 милиарда евро за доставката на кабела, заяви този месец, че предоговаря графика за доставки, признавайки за закъсненията.