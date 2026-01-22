Кипър набра 1 млрд. евро външно финансиране, като емитира вчера първите от година и половина 10-годишни облигации. Интересът на инвеститорите към тях надхвърли над 16 пъти сумата, което представлява "силен вот на доверие от международните пазари към кипърската икономика и страната", заяви президентът Никос Христодулидис.

Кипър излезе на финансовите пазари със силната си кредитна позиция от международните рейтингови агенции, отбеляза финансовото министерство на страната. С дългосрочния заем ще бъдат покрити нуждите от плащания на страната за 2026 г.

Предложенията от инвеститори за десетгодишните кипърски облигации от 1 млрд. евро надминаха 16,5 млрд. евро, което е "най-високата сума, постигана някога от Кипър в емисия на дълг", съобщи финансовото министерство.

"Този голям успех, изразяващ се в интереса на чуждестранните инвеститори - (което пък е израз на увереността в икономиката на страната) - отразява разумната фискална и макроикономическа политика, провеждана от правителството, която създава условия за стабилност и сигурност за инвеститорите", каза в специално изявление министърът на финансите Макис Керавнос. Той изрази пълното си удовлетворение от постигнатия резултат, като подчерта доверието на международните финансови пазари към непрекъснатото подобряване на кипърската икономика.

Темпът на икономически растеж в Кипър през тази година се очаква да е 3,1%, т.е. един от най-високите в еврозоната.