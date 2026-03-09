Пътуването с влак между Букурещ и Тимишоара днес отнема повече от 11 часа. Това е почти двойно повече в сравнение с 90-те години, когато най-бързите влакове са изминавали разстоянието за малко над 6 часа. Основните причини са комбинация от липса на поддръжка, продължителни ремонти и изоставане в модернизацията на една от най-важните железопътни линии в Румъния, показва анализ на HotNews.ro.

Разстоянието от 533 км по линията Букурещ - Тимишоара днес се взема със средна скорост около 48 км/ч. Най-бързите влакове по трасето се движат по разписание около 11 часа, което е с над 4 часа повече от времето през 1995-1996 г., когато бързите влакове са изминавали маршрута за 6 часа и 25 минути.

Пътуването с автомобил трае около 7 часа, а с автобус - 9-10 часа, като в много случаи автобусните билети се оказват и по-евтини от железопътните.

Ремонти, но и десетилетия без поддръжка

Според железопътния консултант Стефан Рошеану сегашната ситуация е резултат от съчетание между текущи строителни дейности и години без сериозни ремонти.

"Имаме комбинация от участъци, които още не са ремонтирани, и такива, които са в строителство. На много места има ограничения заради липса на поддръжка, а на други - заради модернизация", обяснява той.

След 90-те години приоритет за Румъния става северният клон на европейския жп коридор през Трансилвания, по линията Брашов - Сигишоара - Симерия - Арад. Южното направление през Крайова и Тимишоара остава на заден план и модернизацията му се отлага с десетилетия.

Експертът посочва, че в страни като Австрия и Чехия основните линии се ремонтират периодично на всеки 5-10 години, докато в Румъния подобна поддръжка дълго време не е правена.

Почти всички закъсняват

Наблюдение на движението по линията показва, че над 90% от влаковете между Букурещ и Тимишоара пристигат със закъснение. Средното закъснение е около 40-50 минути, но често надхвърля час, особено в участъка между Лугож и Карансебеш, където се извършват ремонти.

В момента има 5 директни влака дневно между двата града, като цената на билет във втора класа е около 139 леи (€28), а за спален вагон може да достигне почти 500 леи (над €100).

Най-бързото време по трасето е отчетено преди 30 години (1996-а) - 6 часа и 25 минути. След това постепенно започва влошаване, като през 2025 г. времето достига над 10 часа и 40 мин. Особено показателен е участъкът Букурещ - Крайова (209 км), който през 90-те се е изминавал за малко над 2 часа, а днес често отнема повече от 4.

Десетки ограничения и участъци с ниска скорост

По трасето има десетки постоянни ограничения на скоростта, като на някои места влаковете се движат с около 30 км/ч. Един от най-проблемните участъци е в района на Балота, където заради сложния релеф и остарялата инфраструктура има много ограничения.

Властите планират нов тунел в този район, който трябва да позволи по-високи скорости след завършване на модернизацията.

В момента по линията се изпълняват няколко големи проекта, включително модернизация на участъка Карансебеш - Тимишоара - Арад и т. нар. ремонти "Quick Wins", финансирани с европейски средства. Само част от проектите са на стойност над 4,7 млрд. леи (около €950 милиона), а други ремонти по трасето се планират до 2030-2032 г.