Младост, мечти и амбиция - три думи, които вървят ръка за ръка... но не и в Китай. Оказва се, че все повече млади хора в азиатската страна избират да следват философията "лежане без работа", която отхвърля амбициите и се концентрира върху спокойствието.

Причината за това явление обаче не е мързел, а напротив - претоварване на предишно работно място. Именно това разказва пред Yahoo Finance 28-годишната Саша Чен, която скоро е напуснала високоплатена работа (със годишна заплата над 98 хиляди долара) във финансовия сектор в Шанхай. Сега тя живее в комплекс "Животът във Венеция" - копие на италианския град, което има капацитета да се превърне в дом на хиляди семейства.

Въпреки това, доскоро търсенето на жилища в комплекса остава слабо - макар да разполага с 46 хиляди апартамента, едва една пета от тях са обитавани. Новата философия на младите китайци обаче е напът да промени това.

Освен по-спокойният начин на живот, ключова роля в решението им да се преместят имат ниските цени на наемите, афектирани от пандемията, обезлюдяването на някои региони и срива на пазара на имоти в Китай.

Източник: iStock

Така в момента Чен плаща около 168 долара наем на месец - стойност, която е немислима в по-големите градове, а подобни комплекси вече има в почти цялата страна. В някои случаи обезлюдяването на по-отдалечени райони е довело до парадокса, че цяло жилище е по-евтино от кола. Така апартамент с една спалня в Хеган може да се купи за 3000 долара, а за 13 хиляди - просторен имот с четири спални.

Според експертите поведението на младото поколение днес контрастира ярко с това на предходните, които са се стремили към установяване в по-големи градове и изграждането на по-динамичен начин на живот. Причините за промяната виждат в по-малките възможности, по-големите очаквания (12-часови смени, 6 дни в седмицата), забавянето на ръста на икономиката и по-силната конкуренция. Така към декември 2025 година 16,5% от китайците на възраст 16-24 години, които не учат, са били безработни, пише изданието.

Източник: iStock

Данни на службата за статистика на Пекин пък показват, че от 2019 до 2024 г. градът е загубил около 1,6 милиона души на възраст между двайсет и трийсет години.

Явлението се среща и извън Китай

На Запад сред младото поколение се разпространява подобна философия - FIRE или "Финансова независимост, ранно пенсиониране". Тя се изразява в "екстремно" спестяване на до 70% от доходите и инвестиране, с цел натрупване на средства и постоянни странични приходи, покриващи жизнените разходи, което позволява напускане на традиционната работа.

Тази тенденция обаче се различава от китайската, защото разходите за живот в САЩ и Европа, дори минимални, са значително по-големи от тези в азиатската страна. Това повишава желаната възраст от 20-те години до края на 30-те и дори средата на 40-те.

Източник: iStock

Друга разлика между "изповядващите" FIRE и "живот с ниски желания" е наличието на амбиция. Първите се стремят към напускане на традиционната работа, но много често я заменят с лични проекти или подкрепата на каузи, в които вярват. Вторите избират спокоен живот, изпълнен със "свободно време и разходки", както казва самата Чен.

Двете тенденции показват интересна промяна във възприятията на младите поколения към работната среда. В голяма степен това вероятно се дължи на новите възможности, които дава инвестирането, появата на модерни професии като създател на съдържание и възходът на стартъпите. Възможно ли е обаче да заобиколят правилата и да превъртят играта при недостига на работна ръка и липсата на специалисти в голяма част от секторите?