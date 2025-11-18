След месеци на широко обсъждане, въпросът за ранното пенсиониране по осигурителен стаж в Полша остава нерешен. Сеймът (долната камара на парламента) все още не е разгледал гражданската инициатива на "Солидарност", която предлага възможност за ранно пенсиониране на база натрупан трудовия стаж, а не достигната възраст.

Според предложението жените трябва да могат да се пенсионират след 35 години трудов стаж, а мъжете - след 40. За хората, започнали работа рано, това би отворило възможност за пенсия с 5-7 години по-рано, при условие че натрупаните вноски осигуряват поне минимално обезщетение.

Според "Факт" процесът се бави, тъй като правителството все още не е представило своето официално становище по инициативата. Въпреки това Министерството на семейството е подготвило проект на позиция. Заместник-министърът по семейните въпроси Себастиан Гаевски уточнява, че документът вече е внесен в Постоянната комисия на Министерския съвет.

"Подготвеният проект на правителствен документ е внесен в Постоянната комисия на Министерския съвет, която задължава министерството да проведе междуведомствени консултации по обсъждания проект на позиция", заяви той.

Междувременно синдикатите подчертават готовността си за известни отстъпки. От "Солидарност" са склонни да приемат увеличаване на изисквания трудов стаж - например до 38 години за жените и 43 за мъжете. Освен това предлагат натрупаният капитал да гарантира обезщетение в размер на 120-150% от минималната пенсия.