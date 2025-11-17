Варшавската фондова борса, 12 ноември. В елитарната атмосфера на конгреса за корпоративно банкиране, президентът на борсата Томаш Бардзиловски обяви постижение, което мнозина дълго са чакали, но малцина са вярвали: Полша официално е в топ 20 на най-големите икономики в света.

Символиката е силна: Брутният вътрешен продукт на страната, доскоро символ на посткомунистическия преход, вече е оценен на 1,04 трилиона долара за тази година. Това число не само надхвърля психологическата граница от един трилион, но и оставя зад гърба му един от световните бастиони на финансовата стабилност - Швейцария (с прогнозни $1 трилион).

За да усетим тежестта на момента, трябва да си припомним, че през 1990 г., Полша е била едва 38-ата най-голяма икономика.

По думите на Бардзиловски, страната вече е в "елитния клуб", но за да остане там, са нужни "капитал, а банковият сектор и борсата имат огромна роля да го осигурят".

В края на 2025 г. новините се сипят една след друга. Данните от Централната статистическа служба (GUS) показаха, че през третото тримесечие икономиката е набрала 3,7% ръст на годишна база - най-бързият скок от три години. Премиерът Доналд Туск побърза да обяви, че Полша "расте най-бързо от години" и е "на върха в Европа".

Финансовият министър Анджей Домански пък добави нотка на геополитически контраст, отбелязвайки, че Варшава скоро ще настигне и държави като Саудитска Арабия и Нидерландия.

Но кой е истинският двигател? Отговорът е смесица от класическа икономика и актуална геополитика. От една страна, Полша инвестира рекордно - над 650 млрд. злоти ($160 млрд.) отиват в технологии, енергетика и инфраструктура. От друга страна, до Топ 20 се стига и с помощта на отбранителната индустрия.

Полша е "отличник" на НАТО по разходи за отбрана - 4,7% от БВП за 2025 г. и очаквани 4,8% догодина. Този гигантски военен бюджет, който подхранва местния сектор, е пряко отражение на тревогите в региона.

Ако обаче оставим дроновете, танковете и ракети настрана за момент, полската икономика има по-стабилна основа. "Полша има голям вътрешен пазар, което я прави по-устойчива на кризи от по-малките ѝ съседи като Чехия, Словакия или Унгария, които са по-зависими от износа," лаконично обяснява Пьотр Барткевич, експерт от Bank Pekao. Говорим за 38 милиона души, чийто стандарт на живот се подобрява и така завъртат цялата икономика.