Текстът е на полският икономически анализатор и бивш журналист Яцек Бжески, публикуван в местното издание Interia Biznes. Money.bg го препубликува, придържайки се максимално до оригиналния текст. Заглавието е на българската редакция.

Полша се нареди на 20-о място сред най-големите икономики в света според последните прогнози на Международния валутен фонд за 2025 г. Номиналният брутен вътрешен продукт на страната се оценява на около 980 млрд. долара.

На върха на класацията са Съединените щати с над 30,5 трилиона долара БВП, следвани от Китай (19,2 трилиона), Германия (4,7 трилиона), както и Индия и Япония, които делят четвъртата и петата позиция с по 4,2 трилиона долара. В челната десетка влизат още Великобритания, Франция, Италия, Канада и Бразилия.

Полша изпреварва държави като Швейцария, Швеция, Белгия и Австрия, а зад нея остават Саудитска Арабия и Нидерландия. Трябва обаче да се подчертае, че това класиране е изготвено по номинален БВП в щатски долари, без да се вземат предвид разликите в покупателната способност и ценовите нива.

Силната злота помага

Ръстът на Полша в подреждането до голяма степен е резултат от укрепването на националната валута. През последните седмици щатският долар се търгува между 3,58 и 3,75 злоти - най-ниското му ниво от четири години. Това е следствие от глобална тенденция на отслабване на долара, породена от несигурността около фискалната и търговската политика на САЩ, както и очакванията за предстоящо облекчаване на паричната политика от страна на Федералния резерв.

"Дали Полша действително ще остане на 20-то място зависи от курса на долара. Ако злота се засилва спрямо него и повече от швейцарския франк, тогава ще запазим позицията си", коментира д-р Пьотр Машчик от Варшавското училище по икономика в интервю за Полската прес агенция (PAP).

Най-бързият растеж в ЕС през последните десетилетия

Полската икономика обаче не се опира единствено на валутни фактори. През последните 20-30 години страната е най-бързо растящата сред сегашните членки на Европейския съюз. По данни на икономисти, от 2004 г. насам тя е наваксала около 30 процентни пункта в БВП на глава от населението (по паритет на покупателната способност) спрямо "стара Европа".

Полша получава признание и за устойчивостта си в кризисни периоди, за стабилността на финансовата си система и за динамичното развитие на износа. Сред силните ѝ страни се открояват големият вътрешен пазар и благоприятното географско положение.

Жизненият стандарт изостава

Високото място в номиналните класации може да заблуди, защото по реални показатели Полша все още догонва лидерите. Номиналният БВП показва абсолютния размер на икономиката, но не е подходящ за сравнение на стандарта на живот.

Китай, например, има икономика четири пъти по-голяма от германската, но и население 17 пъти повече. В същото време малки държави като Люксембург демонстрират изключително високи нива на БВП на глава от населението, въпреки значително по-ограничената си икономическа тежест.

През 2025 г. Швейцария ще бъде лидер по този показател със 104 900 долара на човек. Следват Сингапур, Исландия, Норвегия и САЩ с близо 89 100 долара. Страни, които разчитат на добив на природни ресурси, като Норвегия, Катар и Австралия, също имат силни позиции в това отношение.

По-добрият измерител - БВП на глава от населението по паритет на покупателната способност

Най-точната мярка за материално благосъстояние, според икономистите, е БВП на човек от населението, изчислен по паритет на покупателната способност. Той елиминира влиянието на валутните курсове, различията в цените и инфлацията.

В тази класация води Сингапур със 134 300 международни долара на човек, следван от Катар, Норвегия и Швейцария. САЩ са на шесто място с 76 400 международни долара. Полша е доста по-назад, макар че по този показател се нарежда по-добре, отколкото по чисто номинален БВП на глава от населението. Това е отражение на по-ниските цени на стоки и услуги в страната в сравнение с развитите икономики.

Предизвикателствата пред Полша

Полските икономисти предупреждават, че "който стои на място, всъщност изостава". За да запази международната си позиция, страната трябва да се справи с редица проблеми.

На първо място са инвестициите. Докато средното равнище на инвестиции в ЕС е около 22% от БВП, в Полша то е едва 17-18%, което я нарежда на дъното на класацията заедно с България и Гърция. Частният сектор инвестира все по-малко, а основната надежда е държавните планове за публични инвестиции на стойност 500 млрд. евро за следващото десетилетие - проекти в енергетиката, отбраната и изграждането на Централния комуникационен порт.

Друг сериозен проблем е демографията. Прогнозите за 2060 г. сочат, че населението на Полша може да намалее до около 32 млн. души, а при негативен сценарий - дори под 30 млн. Затова е необходима дългосрочна и активна миграционна политика, насочена към привличане на квалифицирани специалисти.

"Не става дума просто да допускаме хора, които ще разчитат на социалната система. Нужно е да решим какви специалисти търсим, от кои региони и с какви професии", коментира д-р Пьотр Машчик. По думите му дебатът за миграцията в Полша е закъснял с поне 10-15 години.

Ако тези проблеми не бъдат решени, икономистите предупреждават, че страната рискува да изпадне от Топ 20, докато други държави ускоряват растежа си. Освен това по БВП на глава от населението Полша все още изостава от съседни страни като Чехия и Словения.