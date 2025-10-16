Украинският богаташ Ринат Ахметов ще построи в Полша един от най-големите в страната паркове с батерии за съхранение на електроенергия, съобщи полското радио RMF FM.

"В Мислаховице, близо до Тшебиня в Малополското войводство, ще бъде построен парк с батерии за съхранение на електроенергия с капацитет 622 MWh. Това е достатъчно, за да захранва град с размерите на Тшебиня (над 20 000 души) в продължение на няколко дни", съобщи радиото.

По негова информация, тази инвестиция ще бъде реализирана от DRI, която е част от групата DTEK, контролирана от украинския бизнесмен Ринат Ахметов.

Отбелязва се още, че вчера се е провела среща между местната власт и компанията DRI която планира да построи парка с батерии, и жителите на селището Мислаховице.

В тази връзка медията информира, че жителите не са против самото строителство, но смятат че не са достатъчно информирани и са загрижени за местоположението на съоръжението в селището, заради опасения за пожарна и друга безопасност.