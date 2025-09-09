Правителството ще инвестира над 53 млн. евро в гигафабриката, която словашката компания за батерии InoBat планира да изгради във Валядолид - проект, от който се очаква създаването на 260 преки и около 500 косвени работни места. Общата инвестиция ще достигне 700 млн. евро чрез третата покана по програмата PERTE за електрически и свързани превозни средства (VEC), пише RTVE.

Това обяви министър-председателят Педро Санчес при закриването на форума "Испания начело на зелената индустрия", на който беше официализирано присъединяването на страната към First Mover Coalition - публично-частна инициатива на Световния икономически форум за декарбонизация на трудни за трансформация сектори, към която вече са се присъединили и други испански компании.

"Нашият ангажимент към декарбонизацията на зелената индустрия се материализира в конкретни примери", подчерта Санчес. Освен това той посочи, че правителството ще насърчава "зелените" обществени поръчки чрез задължения и стимули, както и чрез въвеждане на изисквания за продукти с "нула или намален" въглероден отпечатък, с цел публичният сектор да бъде "локомотив, който да води зеленото търсене от страна на националната индустрия".

Мисия 2029 г.

Министерството на индустрията и туризма отпуска на InoBat субсидия от 53,8 млн. евро и заем от 456 хил. евро. Заводът трябва да достигне капацитет от 32 GWh през 2027 г., а пълното натоварване се очаква през 2029 г.

Сред първите поддръжници на проекта беше бившият кмет на Валядолид и сегашен министър на транспорта Оскар Пуенте. Той припомни, че още в началото на 2023 г. заедно с тогавашния министър на индустрията Рейес Марото са започнали работа по привличането на InoBat. "Хубаво е да видиш, че усилията дават резултат. Макар че никога не е лесно", написа Пуенте в профила си в X.

Програмата

PERTE е съкращение от испанското "Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica" - Стратегически проекти за възстановяване и икономическа трансформация.

Това е инструмент на испанското правителство, създаден след пандемията, за да насочва средства от европейския фонд NextGenerationEU към ключови индустрии и проекти с висока добавена стойност.

Идеята е чрез публично-частни партньорства да се ускорят трансформацията на икономиката, цифровизацията, зелената енергия, мобилността и стратегическата автономия на Испания.

Третата покана по програмата PERTE VEC е разпределила над 408 млн. евро за индустриални проекти за батерии. Сред тях са инвестициите на PowerCo в Сагунто (Валенсия), Stellantis във Фигуералас (Сарагоса) и Renault също във Валядолид.

От старта си програмата е насочила близо 2,5 млрд. евро към 300 компании в 15 автономни области и 40 провинции.