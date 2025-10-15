Испания ще изгради втора европейска фабрика за изкуствен интелект - този път в Сантяго де Компостела, където ще бъде създаден Центърът за суперкомпютърни изчисления на Галисия (Cesga). Новината бе обявена от регионалното правителство, което представи проекта през юни. Центърът ще бъде една от шестте нови европейски фабрики за AI и ще се съсредоточи върху здравния сектор, като за реализацията му са предвидени 82 млн. евро, предава RTVE.

Проектът, наречен 1HealthAI, ще разполага с нов суперкомпютър, създаден специално за нуждите на изкуствения интелект, както и с усъвършенствана изчислителна платформа за експериментални приложения. Чрез нея ще се предоставят безплатни услуги и подкрепа на компании и изследователски центрове.

Фабриката ще работи в широк спектър от области - от персонализираната медицина и здравословното остаряване до управлението на морски ресурси, синята биотехнология, земеделието, животновъдството, горското стопанство, функционалните храни, нутрацевтиците и разработването на лекарства и ваксини.

В момента в Европа функционират 13 фабрики за ИИ в 12 държави - сред тях Германия, Франция, Италия и Испания. С добавянето на новите шест обекта Германия, Испания и Полша ще бъдат единствените страни в ЕС с по две фабрики на своя територия - постижение, което поставя Галисия сред водещите региони в областта на дълбоките технологии и биотехнологиите.

В България също се очаква през 2026 г. да започне строителството на подобна европейска фабрика за AI. Финансирането е в размер на 90 млн. евро, а проектът е на "Coфия Tex Πapĸ" и "Инcтитyтa зa ĸoмпютъpни тexнoлoгии и изĸycтвeн интeлeĸт (ІNЅАІТ)".

Бългapcĸaтa фaбpиĸa ВRАІN++ щe ce cъcтoи oт двa ĸлючoви ĸoмпoнeнтa: cyпepĸoмпютъp oт нoвo пoĸoлeниe Dіѕсоvеrеr++ и цeнтъp, ĸoйтo щe пpeдлaгa ycлyги нa пpaвитeлcтвeни, oбpaзoвaтeлни и чacтни opгaнизaции и ĸoмпaнии.

За финансиране на проекта в Испания регионът е осигурил 65 млн. евро - 41 млн. от европейски програми и 24 млн. от държавния бюджет. Към тях местното правителство ще добави още 17 млн. евро собствени средства.

"Това е исторически успех за Галисия," коментира регионалният министър на образованието, науката и университетите Роман Родригес. По думите му новият център ще изведе региона "в елита на европейската биотехнология и изкуствения интелект" и ще разполага "с едно от най-модерните технологични оборудвания в света".

Родригес подчертава, че проектът ще даде възможност както на научните екипи, така и на частните компании да развиват изследвания и иновации, които ще повишат тяхната конкурентоспособност. Според него центърът ще насърчи създаването и укрепването на стартъпи, ще подобри капацитета на бизнеса, ще привлече таланти и ще създаде работни места чрез достъп до най-съвременни инструменти за изкуствен интелект. Освен това 1HealthAI ще бъде и платформа за сътрудничество между европейските фабрики за ИИ в сродни и допълващи се области.