Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT към Софийския университет "Св. Климент Охридски" получава ново дарение в размер на $150 000 от технологичния гигант Google, съобщават от института. До момента компанията е дарила безвъзмездно на българския институт над $6 милиона.

"Настоящото финансиране е в подкрепа на задълбочаване на научните изследвания в областта на изкуствения интелект на световно ниво. Парите ще бъдат насочени към към финансиране на докторски програми в областта на егозрението и стрийминг мултимодалните големи езикови модели", уточняват от там.

От INSAIT потвърдиха новината пред екипа ни и заявиха, че "подкрепата от страна на гигантите в технологичния бизнес е изключително важна за напредъка и успеха на българския институт.

"Благодарение на подкрепата от страна на Google нашите изследователи имат изключителната възмогжност да изграждат фундаментални модели и да провеждат новаторски изследвания в областта на изкуствения интелект", заявиха от INSAIT.

Както Money.bg писа през март, в България ще бъде построена една от шест нови фабрики за изкуствен интелект на Европейския съюз. Припомняме, че това стана възможно, след като страната ни спечели проект с финансиране от €90 милиона в конкуренция с някои от най-развитите страни Останалите страни са Австрия, Франция, Германия, Полша и Словения.

Българската фабрика BRAIN++ ще бъде разположена в София Тех Парк и ще започне да се изгражда през 2026-а година. Тя ще се състои от два ключови компонента, които ще работят в синергия: суперкомпютър от ново поколение Discoverer++, оптимизиран със системи за изкуствен интелект и център, който ще предлага услуги на правителствени, образователни и частни организации и компании.

Любопитна новина относно новия подкрепен от Google проект е че докторантиге, които ще участват в него, ще бъдат ръководени от изследователите на INSAIТ в тясно сътрудничество с екип от Google Цюрих. От 2024-а година до момента институтът напредва с разработването в ключови области на изкуствения интелект като големи езикови модели, компютърно зрение, обработка на естествен език, машинно обучение и други.

"Българската научна организация е една от малкото в света, които имат възможността да използват специализираните компютърни мощности на Google за създаване на генеративен изкуствен интелект."

"Чрез INSAIT България за първи път се появи на световната технологична карта и нейните позиции тепърва ще разширяват. Развитието на изкуствения интелект не е просто технологичен пробив, това е бъдещето на бизнеса, науката и индустриите", коментира проф. Мартин Вечев, който е основател и научен директор на Института за за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии.

Системи за AI, които "разсъждават" като хората

Новият проект на INSAIT има за цел разработването на системи с изкуствен интелект, които могат да възприемат, запаметяват и разсъждават в реално време от гледна точка на самия човек. Егозрителното видео, събирано чрез устройства като смарт очила или AR/VR каски, предоставя непрекъснат поток от взаимодействие със средата.

Разработването на интелигентни агенти, способни да обработват и разбират тази информация, има потенциал да промени радикално технологиите за асистенция и да отвори нови възможности за взаимодействие между хора и AI.

INSAIT е първата институция в Източна Европа, която се присъедини към ELLIS - най-престижната европейска мрежа за изследвания в областта на изкуствения интелект.