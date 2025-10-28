Технологичният гигант Google обяви ново дарение в размер на 1 млн. щатски долара за INSAIT - Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Така общата стойност на подкрепата, предоставена от компанията от 2022 г. насам, надхвърля 6 млн. долара.

Свежите средства ще бъдат насочени към разширяване на изследователските ресурси на института и към програмата Explorer, която насърчава млади български таланти да продължат образованието си в страната в областта на информатиката. Новото финансиране цели и да засили капацитета на INSAIT в разработката на изкуствен интелект с отворен код, достъпен за учени и разработчици от региона.

Дарението е поредна стъпка в дългосрочното партньорство между Google и INSAIT, започнало през 2022 г. с първоначална подкрепа от 3 млн. долара под формата на Google Cloud кредити и две стипендии DeepMind за докторанти. През 2024 г. Google разшири сътрудничеството с над 2 млн. долара за обучение на генеративни AI модели, което допринесе за утвърждаването на института като водещ център в региона.

INSAIT вече привлече международно внимание с проектите си върху езикови модели, базирани на технологиите Gemma на Google. Сред тях е BgGPT - първият български езиков модел, официално признат от Google DeepMind и Google Research, както и MamаyLM - серия от отворени модели за украински език.

Поредната инвестиция на Google потвърждава дългосрочния ѝ ангажимент към развитието на отговорен изкуствен интелект и подкрепата на научния потенциал в България. Според института, устойчивото партньорство между академичните среди и глобалните технологични компании е ключово за утвърждаването на страната като регионален център за иновации и таланти в сферата на AI.

Контекстът, в който се случва това ново финансиране, подчертава стратегическата роля на INSAIT и България в европейската екосистема за изкуствен интелект. През март стана ясно, че страната ни е спечелила проект на стойност 90 млн. евро за изграждането на една от шестте "фабрики за изкуствен интелект" в Европейския съюз.

Съоръжението BRAIN++ ще бъде изградено в София Тех Парк до 2026 г. и ще включва суперкомпютъра Discoverer++ и иновационен център за AI услуги. Общата инвестиция по проекта, съфинансиран с европейски средства, възлиза на почти половин милиард евро.