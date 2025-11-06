Главният изпълнителен директор на Alphabet, компанията майка на Google, направи изненадващо изявление във вторник вечерта, цитиран от El País. "Нашите процесори отиват в Космоса!", обяви Сундар Пичай в социалната мрежа X. Проектът, наречен Suncatcher, по който Google работи от повече от година, има за цел през 2027 г. да изстреля първите сателити, оборудвани със специализирани процесори за машинно обучение - ключов елемент от изкуствения интелект (AI). Целта е тези устройства да се позиционират близо до Слънцето и да използват директно неговата енергия.

"Suncatcher изследва как можем един ден да изградим мащабируеми системи за машинно обучение в космоса, използвайки част от огромната мощ на слънцето, което отделя над 100 милиарда пъти повече енергия от годишното електропроизводство на човечеството", коментира Пичай.

Предизвикателствата пред проекта обаче остават сериозни - сред тях са топлинното управление на процесорите в космоса и изследването на тяхната ефективност в орбита. Въпреки това Google вече отчита напредък: нейните специализирани чипове TPU са издържали тест в ускорител на частици, който симулира радиационните нива в ниска орбита.

Компанията за микросателити Planet вече е подписала споразумение с Google за изстрелване на първите устройства в началото на 2027 г. Ако експериментът се окаже успешен, американският гигант ще започне изграждането на пълномащабна инфраструктура за космически изчисления.

Енергийната криза на изкуствения интелект

Откакто OpenAI представи ChatGPT през ноември 2022 г., състезанието между технологичните корпорации за надмощие в областта на AI доведе до бум в изграждането на центрове за данни. Те са пълни с високопроизводителни процесори, които изискват все повече електроенергия.

Още на форума в Давос през 2024 г. главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман предупреди, че "AI е на прага на глобална енергийна криза" и че без радикални промени производството на електричество няма да смогне.

Докато Алтман и други технологични лидери влагат собствени средства в разработването на ядрения синтез, компании като Microsoft, Amazon и Google търсят по-близки решения - възстановяване на стари атомни централи или създаване на миниреактори, които да захранват техните сървърни паркове.

В този контекст проектът Suncatcher е логична следваща стъпка. Google вижда бъдеще, в което част от изчислителната мощ на изкуствения интелект може да се премести извън Земята - по-близо до източника на енергия, който поддържа целия живот на нея.