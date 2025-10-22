OpenAI представи нов уеб браузър, наречен Atlas, с който навлиза на нов технологичен фронт, с което се изправя срещу утвърдени играчи като Google и Microsoft, съобщават световните медии. Новият продукт интегрира ChatGPT директно в браузъра, позволявайки на потребителите да взаимодействат с изкуствения интелект, докато сърфират онлайн.

Браузърът е наличен първоначално за macOS, а версии за Windows, iOS и Android ще бъдат пуснати по-късно през годината, съобщи компанията.

Какво представлява Atlas

Atlas предлага странична лента "Ask ChatGPT", чрез която потребителите могат да получават обобщения на съдържание, анализ на данни, сравнение на продукти или дори да попълват онлайн формуляри. Предимството е, че всичко това може да се случва, без потребителят да напускат текущата страница.

Една от основните иновации е т.нар. "режим на агент". Той позволява на ChatGPT да извършва определени действия от името на потребителя - като резервиране на билети, пазаруване или провеждане на онлайн проучвания.

В демонстрация, проведена във вторник, OpenAI показа как ChatGPT може да намери рецепта онлайн и автоматично да закупи нужните съставки през Instacart. А целият процес отнема само няколко минути.

"Изкуственият интелект е рядка възможност, която се появява веднъж на десетилетие - шанс да преосмислим какво може да бъде един браузър и как най-пълноценно да използваме мрежата", коментира главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман по време на представянето.

Защо OpenAI навлиза на този пазар

С пускането на Atlas, OpenAI се стреми да разшири влиянието си отвъд платформата ChatGPT, която вече има над 800 милиона активни потребители седмично. Благодарение на браузъра компанията ще може да предлага по-дълбока персонализация. Това ще става чрез анализ на поведението на потребителите при сърфиране, като така ще им гарантира по-точни отговори и препоръки.

Този ход представлява и промяна в стратегията на компанията, която търси нови начини за монетизация, които браузърът позволява чрез въвеждане на реклами или премиум функции.

"С течение на времето виждаме ChatGPT да се развива, за да се превърне в операционна система за вашия живот. Свързан център, който ви помага да управлявате деня си и да постигате дългосрочните си цели", заяви Фиджи Симо, главен изпълнителен директор на OpenAI Apps.

Директно предизвикателство към Google

Atlas идва в момент, когато Google Chrome доминира световния пазар на браузъри с дял от над 70%, според данни на StatCounter. Въпреки това, появата на нови браузъри, задвижвани от AI (като Comet на Perplexity AI, Brave Browser и Neon на Opera), започва да разклаща неговото господство.

Google вече отговори на натиска, като интегрира своя модел Gemini AI в Chrome за американските потребители. Той може да обобщава страници, да предлага отговори на въпроси и дори да възстановява затворени раздели.

Новината за пускането на Atlas обаче доведе до спад от близо 5% в акциите на Alphabet, докато тези на Microsoft намаляха с под 1%.

"Интегрирането на чата в браузър е предпоставка OpenAI да започне да продава реклами. Ако това се случи, компанията може да вземе част от пазарния дял на Google, който държи около 90% от рекламите при търсене", коментира анализаторът Гил Лурия от инвестиционната фирма D.A. Davidson.