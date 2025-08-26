Компанията за изкуствен интелект на Илон Мъск - xAI, е завела дело срещу OpenAI и Apple с обвинения, че двете компании участват в антиконкурентни практики, съобщават световните медии, включително Finantial Times. Според подаденият този понеделник в съд в Тексас иск двете компании са в "конспирация за монополизиране на пазарите за смартфони и генеративни AI чатботове".

По-рано този месец Мъск заплаши, че ще съди Apple и OpenAI, след като заяви, че Apple "прави невъзможно" за други компании в сферата на AI да достигнат до челната позиция в магазина ѝ за приложения. xAI на Мъск разработва чатбота Grok, който трудно успява да се наложи до популярността на ChatGPT.

Unfortunately, what choice do we have?



Apple didn’t just put their thumb on the scale, they put their whole body! https://t.co/NM7gaLwvyG — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

Миналата година Apple сключи сделка с OpenAI за интегриране на ChatGPT в гласовия си асистент Siri и функциите за писане и камера. Искът на Мъск оспорва именно ключовото партньорство между двете технологични компании.

Според жалбата тяхното споразумение е "заключило пазарите", а целта на делото е да отмени един от най-значимите ходове на Apple в областта на изкуствения интелект и изключително престижна сделка за OpenAI.

"Ответниците са сключили незаконно споразумение и конспирация, за да използват монополното положение на Apple на пазара за смартфони в САЩ с цел да запазят монопола на OpenAI при генеративните AI чатботове", се казва в иска.

OpenAI отхвърли обвиненията на Мъск и определи делото като част от по-широката му кампания срещу компанията, която той самият основа през 2015 г. заедно със Сам Алтман. Apple не е коментирала все още иска.

Тлеещ спор

Делото е поредният епизод в продължаващата вражда между Мъск и Алтман. След като двамата техномилиардери основаха OpenAI, отношенията им се влошиха и често преминаваха в съдебни спорове. Така се стигна до 2018 г., когато собственикът на SpaceX напуска компанията, създателка на ChatGPT, след като не получи контрола върху нея.

След това Илон Мъск заведе редица дела срещу нея, но Алтман и OpenAI отхвърлиха критиките му и го представиха като дребнав и отмъстителен бивш партньор. Конфликтът между двамата се разпали отново по-рано този месец, след заплахата на Мъск да съди Apple.

Твърденията му са, че компанията манипулира класациите в App Store, за да изключи други AI компании, а това предизвикаха размяна на публикации между двамата техномагнати. Отговорът на Алтман е, че обвиненията към Apple са за същото, за което Мъск прави в социалната му платформа X. Според Алтман той я "манипулира в полза на себе си и своите компании, за сметка на конкурентите си и на хора, които не харесва."