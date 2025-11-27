Mr. Bricolage отпразнува своя 25-годишен юбилей в България с официалното откриване на най-новия си и модерен магазин в София, посветен на развитието на културата "Направи си сам" в България и доверието, изградено от 3 поколения клиенти. Mr. Bricolage ХОПарк е иновативен модел магазин от ново поколение, който обединява на площ от 12 000 кв.м. съвременни технологични решения, интерактивни дигитални инструменти и асортимент от над 50 000 продукта.
Пространството включва 4000 кв.м зона "Градина", модерен тониращ център, експо зони тип "шоурум" за баня, кухня и дневна, както и DeLuxe секция за подови настилки. Новият обект е най-мащабното и съвременно попълнение в портфолиото на веригата с инвестиция от 40 000 000 лв. В него ще работят 110 служители, които се присъединяват към голямото семейство на Mr. Bricolage, осигуряващо работа на 944 души.
За 25 години веригата е инвестирала 174 000 000 лева в българската икономика, управлявала е 13 магазина в 10 български града, през които е обслужила 65 600 000 доволни клиенти. На 26 ноември към семейството на Mr.Bricolage България се присъедини 14-я магазин.
Източник: Mr. Bricolagе
Събитието събра над 500 представители на бизнеса, партньори, официални лица, медии и гости, които първи имаха възможност да разгледат най-големия и най-иновативен обект на веригата до момента.
Церемонията бе открита от Мария Силвестър, която подчерта значението на Mr. Bricolage в утвърждаването на DIY културата у нас.
Източник: Mr. Bricolagе
Изпълнителният директор на Доверие Брико АД Андрей Евтимов припомни един от най-любопитните моменти от ранната история на веригата - че първият български магазин е започнал като импровизирана скица върху салфетка на гарата в Орлеан.
"Това е наистина една легенда, която е истина. Първият проект на първия ни магазин начертахме заедно с главния архитект на Mr.Bricolage Франция, върху салфетка, докато чаках влака на гарата в Орлеан, за да отпътувам за Париж. Коментирахме размерите, структурата, за това как трябва да изглежда. Беше есента на 1999 година. В крайна сметка магазинът, който отворихме след една година, удивително приличаше на онзи, появил се на салфетката,", сподели Анрей Евтимов.
Мишел Розо, началник на Икономическата служба на Франция в България, Стефан Делайе, председател на Френско-българската търговска и индустриална камара, и Огнян Донев, изпълнителен директор на група "Софарма" също поздравиха компанията по случай 25-годишният й юбилей.
Кулминацията на вечерта беше тържественото рязане на лентата.
"Пожелавам ви не само търговски успехи, а и устойчиво развитие, което да продължи да обогатява нашата общност. Благодаря ви за доверието и вложената енергия - искрено ви желая още много успехи," , отбеляза кметът Лилия Донкова на район "Кремиковци" по време на церемонията.