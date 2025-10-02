Азиатският гигант за бърза мода Shein обяви, че ще отвори първите си постоянни физически обекти във Франция през ноември. Първият ще се намира в универсалния магазин BHV Marais в Париж, а след него компанията планира още 5 - в Galeries Lafayette в Дижон, Реймс, Гренобъл, Анже и Лимож.

Ходът идва чрез партньорство с групата за търговски имоти Société des Grands Magasins (SGM), която притежава BHV Marais и няколко обекта на Galeries Lafayette.

"Този съюз е повече от просто стартиране - това е ангажимент за съживяване на градските центрове в цяла Франция, възстановяване на универсалните магазини и създаване на възможности за френската мода", посочва компанията.

Shein обещава да създаде около 200 преки и косвени работни места във Франция.

Основаната в Китай и със седалище в Сингапур компания изгради империята си върху ултраевтини дрехи, широка продуктова гама и агресивен маркетинг. Въпреки това, компанията е подложена на критики заради въздействието си върху околната среда, условията на труд и предполагаемата нелоялна конкуренция.

Европейски марки я обвиняват, че заобикаля стандартите на ЕС и използва митнически облекчения за пратки с ниска стойност.

За Shein работят около 16 000 души по света, а през 2022-ра отчете приходи в размер на $23 милиарда. Компанията продължава да се разширява на международните пазари, въпреки неспирния натиск. Този път, очевидно залага на нова стратегия - дали обаче ще е успешна, предстои да разберем.