Ако не се появят непредвидени сътресения, 2026 г. в Испания няма да бъде белязана от силен ценови натиск, отбелязва El País. Прогнозите сочат, че инфлацията ще продължи пътя си към нормализация, като постепенно ще се приближи до целта от 2%, което би сложило край на няколко години на рязко поскъпване.

Успоредно с това работещите и пенсионерите се очаква да възстановят част от покупателната си способност. Пенсиите ще бъдат актуализирани спрямо инфлацията, заплатите на държавните служители ще нараснат над нейното равнище, предвиждат се увеличения и в частния сектор, както и ново повишение на минималната работна заплата, макар точният му размер все още да не е ясен.

Очакванията са и за стабилизиране на еурибора (междубанков лихвен индекс), без резки движения при цената на ипотеките. Това обаче не означава облекчение на жилищния пазар - цените на имотите в Испания са на исторически върхове и не се предвижда охлаждане на търсенето.

Електроенергията също не показва признаци на поевтиняване. Планирано е увеличение на мрежовите такси, а големите доставчици вече загатват за по-високи сметки за ток. Същата тенденция се наблюдава и при телекомуникациите - водещите оператори обявиха корекции нагоре в цените на пакетните си услуги. В транспорта ще останат в сила намалените тарифи, въведени след 2022 г. заради инфлационната криза, макар и в по-ограничен вид.

Годината започва и с редица неизвестни. За трети пореден път Испания ще стартира без нов държавен бюджет и без значими промени в данъчната политика. Правителството планира да внесе нови бюджетни рамки в началото на 2026 г., но приемането им зависи от крехката парламентарна подкрепа. Международната обстановка също остава рискова - възможна е ескалация на търговските конфликти, потенциалът за понижение на лихвите е почти изчерпан, а геополитическата несигурност остава висока.

2026 г. се очертава и като поредна рекордна година за цените на жилищата. Силното представяне на пазара през 2025 г., когато броят на сделките се очаква да надхвърли 700 000, подсказва, че тенденцията ще продължи. По оценки на платформи като Idealista и Fotocasa както продажните цени, така и наемите ще растат и през 2026 г., особено в районите без регулаторни ограничения. Обемът на сделките може да се увеличи между 3% и 10%, а наемите - с около 6%, според данни на Pisos.com, на фона на ограниченото предлагане и добавянето на около 100 000 нови домакинства.

Най-силен натиск отново се очаква при наемите. По данни на правителството около 600 000 договора, подписани по време на пандемията, изтичат през 2026 г., което ще отвори вратата за предоговаряне и нови увеличения. Останалите договори ще се актуализират по индекса на Националния статистически институт, въведен през 2025 г., който се очаква да остане под равнището на инфлацията и под 3%.

Ипотечният пазар вероятно ще расте умерено - прогнозата е за увеличение на новите кредити с около 0,4%, което изключва сценарий за кредитен бум. Европейската централна банка запази лихвите без промяна и сигнализира за продължителен период на стабилност, което означава малки колебания при променливите ипотечни лихви.

От януари пенсиите, възнагражденията на държавните служители и минималната заплата в Испания ще бъдат увеличени. Заедно с това обаче нарастват и социалноосигурителните вноски за бизнеса и работниците. Над 11 милиона пенсионери ще получат средно увеличение от 2,7%, а минималните и социалните пенсии ще се повишат значително над инфлацията. Заплатите на около 3,5 милиона служители в публичния сектор ще нараснат с 4%.

Минималната работна заплата, която през 2025 г. е 1184 евро месечно в 14 плащания, ще се увеличи между 3,1% и 4,7% в зависимост от това дали ще бъде обложена с данък. Паралелно с това механизмът за междупоколенческа солидарност ще повиши осигурителната тежест, като по-голямата част от нея ще бъде за сметка на работодателите.

В транспорта Испания въвежда нов национален абонамент за влакове и междуградски автобуси на цена от 60 евро месечно, с 50% отстъпка за младежи до 26 години. Запазват се и редица намаления за градски и регионален транспорт, включително безплатно пътуване за деца до 14 години.

Цените на самолетните билети ще бъдат повлияни от увеличението на таксите на летищния оператор Aena, които от март ще нараснат средно с 6,44%. Пътните такси също ще бъдат актуализирани, като за част от държавните магистрали е въведен таван на поскъпването до 2% годишно до 2032 г.

В данъчната сфера не се очакват съществени промени. Испания ще продължи с удължаването на бюджета за 2023 г., а сред ограничените нововъведения са по-ниски корпоративни данъци за малки компании и актуализирани коефициенти за данъка върху капиталовите печалби от имоти. Въпросът за облагането на минималната заплата остава отворен, като се обсъжда разширяване на данъчните облекчения за най-ниските доходи.

Телекомуникационните оператори, с изключение на Digi, ще повишат тарифите си през 2026 г. Movistar, Vodafone, Orange и Yoigo вече обявиха средни увеличения между 3% и 4%, което ще оскъпи месечните сметки с няколко евро. Клиентите с действащи промоции ще бъдат защитени до изтичането им.

При енергията не се очакват резки сътресения. Най-вероятни са умерени увеличения в сметките за ток заради по-високи фиксирани такси, макар правителството да разчита на поевтиняване на енергийния компонент. Прогнозите за газа и горивата са по-умерени - международните анализи сочат излишък на предлагане и по-ниски цени на петрола, което може да ограничи разходите на домакинствата.

Като цяло 2026 г. в Испания се очертава като година на по-ниска и контролирана инфлация, с постепенна нормализация на цените. Въпреки това натискът върху разходите за жилище, услуги и труд ще остане осезаем, което означава, че облекчението за домакинствата ще бъде по-скоро постепенно, отколкото рязко.