Банката на Испания ще ревизира нагоре икономическите си прогнози за страната за настоящата и за следващата година, след като през последните месеци икономиката показва по-добра от очакваната динамика. Това обяви в петък гуверньорът на институцията Хосе Луис Ескрива.

В интервю за телевизионния канал Canal 24 Horas на TVE той посочи, че последните данни потвърждават устойчивостта на икономиката и сравнително добрия ѝ темп на растеж. "Подобно на останалата част от Европа, но в Испания с осезаемо по-висок растеж, виждаме потвърждение на тази устойчивост и разумен икономически динамизъм", коментира Ескрива.

При предходната си оценка през септември централната банка вече повиши с 0,2 процентни пункта прогнозата за ръста на брутния вътрешен продукт за тази година - до 2,6%. По думите на гуверньора, за 2025 г. почти всичко вече е отчетено, поради което корекцията ще бъде минимална. По-съществена ревизия се очаква за следващата година.

По отношение на паричната политика Ескрива подчерта, че няма основания за промяна на лихвените проценти. Банката на Испания следва линията на Европейската централна банка, която в четвъртък подобри прогнозите си за растежа на икономиката в еврозоната - до 1,4% за 2025 г. и 1,2% за 2026 г. В същото време ЕЦБ запази основния лихвен процент на равнище от 2% на последното си заседание за годината.

"Инфлацията е стабилна - както общата, така и базисната, която изключва енергията и необработените храни. Това е добра позиция за поддържане на стабилна парична политика", посочи гуверньорът, като даде сигнал, че лихвите вероятно ще останат около сегашните нива и през следващите месеци.

По темата за ефекта от лихвените нива върху домакинствата и бизнеса Ескрива отбеляза, че влиянието им се проявява със закъснение, поради което очаква условията за финансиране да останат относително стабилни в близко бъдеще.

Що се отнася до жилищния пазар, той подчерта необходимостта от увеличаване на предлагането, особено на достъпни жилища за домакинства с ниски и средно ниски доходи. Според него решението е "предлагането да нараства със същия темп, с който се формират нови домакинства, така че да отговаря на увеличеното търсене".