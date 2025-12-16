След застоя на имотния пазар във Великобритания и след лекия ценови спад пред последните месеци,цените на жилищата биха могли да се повишат с до 4% догодина. Същевременно сключването и финализирането на сделка може да стане малко по-лесно. Това сочи нова прогноза на кредитора Nationwide, цитирана от Yahoo Finance.

"Цените вероятно ще се увеличат с 2-4%. "Очакваме активността на пазара на жилища да се засили още малко, тъй като достъпността постепенно се подобрява чрез ръст на доходите, изпреварващ ръста на цените на жилищата, и по-нататъшен умерен спад на лихвените проценти", смята Робърт Гарднър, главен икономист в строителното дружество.

Подпомагане на купувачите на първи имот

Отделно, градският регулатор на Лондон обяви планове за подпомагане на купувачите на първи имот и самонаетите лица да се включат в покупката на недвижими имоти.

Средните цени на жилищата във Великобритания са били 272 998 паунда през ноември, според Nationwide. Покачване с 4% през следващата година би довело средната цена до 283 918 паунда. Очаква се централната банка да намали лихвените проценти с четвърт процентен пункт до 3,75% този четвъртък.

Източник: iStock Images

Падащите лихвени проценти са помогнали за подкрепата на пазара на недвижими имоти тази година, съобщи Nationwide, въпреки че годишният растеж на цените на жилищата се забави стабилно от 4,7% в края на 2024 г. до 2,1% до средата на 2025 г., преди да се успокои до 1,8% през ноември.

Прогнозите на Rightmove също така показват, че цените на жилищата ще се повишат с около 2% през 2026 г. Кредиторът Halifax прогнозира, че цените ще се повишат между 1% и 3% през следващата година, тъй като се очаква по-ниските лихвени проценти и намаляването на инфлацията да надделеят над въздействието на забавящия се растеж на заплатите и евентуалното повишаване на безработицата.

Мат Смит, експерт по ипотеки в портала за имоти, казва, че е вероятно 2026-а година ще започне с по-ниски средни лихвени проценти по ипотеките, отколкото са били през 2025 г.

"Тези, които виждат малко по-ниски цени на жилищата в района си в сравнение с миналата година и може би са имали и увеличение на заплатите в края на годината, ще видят, че достъпността им се подобрява допълнително", твърди експертът.

"Много хора ще видят, че сумата, която могат да вземат назаем от банката, се е увеличила, тъй като кредиторите въвеждат промени в съотношението заем-доход и стрес лихвените проценти, които бяха разрешени от регулатора по-рано тази година."

Ипотечните кредитори обикновено не отпускат заеми с размер, по-голям от 4,5 пъти дохода на кредитополучателя, и обикновено оценяват дали кандидатите могат да си позволят погасяване, ако лихвените проценти се повишат, чрез проверки, известни като "стрес тестове".

От Управлението за финансов контрол (FCA) заявиха наскоро, че начинът, по който някои кредитори провеждат тези тестове, "може би неправомерно ограничава достъпа до иначе достъпни ипотеки". Оттогава много кредитори намалиха лихвения процент, по който провеждат стрес тестове на кредитополучателите.

Отделно, в понеделник FCA обяви, че ще проведе консултации относно промените на ипотечния пазар, включително опростяване на правилата за ипотеки, за да се позволят по-гъвкави продукти, които по-добре отразяват различните модели на работа и нива на доходи на различни етапи от живота.

Целта е да се подобрят консултациите, за да се помогне на хората "уверено да планират за по-късен етап от живота", като същевременно се насърчава използването на изкуствен интелект, за да се помогне на брокерите да предоставят "по-добри и по-бързи консултации".

Лихвите по ипотеките като цяло вече падат на пазара. Средният двугодишен фиксиран лихвен процент е бил 4,84%, докато средният петгодишен фиксиран лихвен процент е бил 4,91% този понеделник, според анализатора Moneyfacts.

Покачващите се заплати и по-свободните критерии за достъпност също позволиха на купувачите за първи път да вземат по-големи ипотеки от когато и да е било преди. Средностатистическият купувач на Острова за първи път е можел да изтегли заем от 210 800 паунда през настоящата година до септември, което е рекордно високо ниво, според агенцията за недвижими имоти Savills.