Компанията Strategy отново разшири своя дигитален резерв от Биткойн, реализирайки мащабна седмична покупка, обяви нейният създател Майкъл Сейлър чрез пост в социалната мрежа X. Покупката идва въпреки че пазарите на дигитални активи остават под натиск, а макроикономическата несигурност се засилва.

Документ, подаден до Комисията по ценни книжа и борси на САЩ и публикуван в редица международни финансови медии, доказва, че компанията е изразходвала внушителните $980,3 милиона за придобиването на 10,645 BTC при средна цена от $92,098 за токен.

След сделката общите притежания на Strategy достигат 671,268 BTC, закупени за общо $50,33 милиарда при средна цена от $74,972 за Биткойн. Компанията отчита доходност от Биткойн от 24,79% само от началото на годината.

Финансирането на придобиването е осигурено чрез продажба на различни капиталови инструменти. Strategy е набрала около $600 000 от акции STRK, $82,2 милиона от STRD и приблизително $888,2 милиона чрез емитиране на акции MSTR.

Настоящата покупка леко надвишава предходното натрупване на компанията отпреди две седмици, когато Strategy добави 10,624 BTC за $962,7 милиона. В комбинация двете трансакции представляват най-агресивната серия от покупки от юли насам, когато компанията инвестира над $2,4 милиарда в Биткойн.

Източник: iStock

Продължаващото натрупване от страна на Strategy идва в момент, в който се очертават и потенциални предизвикателства. Компанията е изправена пред несигурност около предложена промяна в правилата на MSCI, която може да изключи фирми с големи дигитални резерви от основни индекси.

Същевременно нарастват и по-широките пазарни притеснения, като анализатори предупреждават, че Биткойн може да се насочи към $70 000, ако Японската централна банка пристъпи към повишаване на лихвените проценти.

Както Money.bg вече писа, тази година Strategy продължи да води корпоративното приемане на Биткойн, като към него се присъединиха 144 компании, сред които GameStop и Trump Media. Анализаторите прогнозират, че корпоративните BTC резерви могат да нараснат с $330 милиарда за пет години, особено при про-крипто администрация в САЩ, съобщи по-рано Cointelegraph.