Космическата компания на Илон Мъск SpaceX очевидно вярва безрезервно в бъдещето на Биткойн. Дружеството продължава с крипто трансакциите, като тази седмица е прехвърлило още 281 BTC или около $31,3 милиона, отбелязвайки петата си голяма трансакция с BTC птози октомври, съобщава Yahoo Finance. Общият размер на трансферите вече доближава половин милиард щатски долара.

Повторните трансфери на биткойни от фирмата подхраниха дебати в индустрията, включително спекулации за реорганизация на вътрешното попечителство и потенциални промени в стратегията за цифровите активи.

Анализатори от Lookonchain, цитиращи данни на Arkham Intelligence, предполагат, че компанията вероятно реорганизира или консолидира своите крипто активи под институционално попечителство. И петте нови трансфера с общ обем от 4,337 BTC или около $471,7 милиона са извършени чрез Coinbase Prime. Това е платформа, често използвана от корпорации и фондове за сигурно съхранение на дигитални активи.

Източник: GettyImages

Последната активност следва по-ранните движения на SpaceX този месец. На 21 октомври компанията прехвърли 2,495 BTC или приблизително $268,5 милиона, в две отделни трансакции, първите от юли насам. Три дни по-късно бяха преместени още 1,561 BTC или около $171,9 милиона.

Повечето от тези трансфери включват пренасочване от по-стари формати на Биткойн адреси към по-нови и по-ефективни, което подсказва за техническа актуализация, а не за разпродажба, коментират експерти от крипто индустрията.

Източник: iStock

Крипто експозицията на SpaceX привлича внимание още от 2021 година, когато Илон Мъск потвърди, че както SpaceX, така и Tesla притежават Биткойн. До края на 2022 година обаче се съобщава, че SpaceX е намалила притежанията си с около 70%, вероятно под влияние на спада на пазара след краха на Terra и FTX.

Последното проследяване на Arkham от март 2024 година идентифицира 8,285 BTC в 28 адреса, свързани със SpaceX. Към днешна дата тази цифра е 7,258 BTC, или около $799 милиона, въпреки че някои от последните трансакции може все още да не са отразени в данните.

Според Илон Мъск, зависимостта на Биткойн от енергията и постоянството го отличава от валутата, емитирана от правителството, която е по-уязвима за манипулация. Следователно, продължаващата активност на Tesla и SpaceX с BTC засилва ангажимента на компаниите към цифровите активи.