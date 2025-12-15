Дигиталните ни навици се променят, а стремежът към по-здравословен баланс между онлайн и офлайн живот се засилва. Макар употребата на мобилни устройства да остава висока, особено сред най-младите, значително повече хора целенасочено се опитват да ограничат времето си пред екрана - близо 45% през 2025 г. срещу 30% през 2024. Добрата новина е, че успеваемостта на тези усилия вече е значително по-голяма - 35% през 2025 г. и 27% година по-рано. А най-силният мотивиращ фактор за това да оставят телефона си и тази година е комуникацията на живо, като около 60% от анкетираните посочват именно този отговор.

Това показват данните от ново представително проучване сред градското население на страната във възрастова група 15-60 г., проведено сред 600 респонденти от агенция "Арбитраж" по поръчка на Yettel.

Още през миналата година с мащабна коледна кампания Yettel насочи вниманието към необходимостта от дигитална пауза, особено по празниците. И тази година телекомът застава зад социално отговорната позиция, че технологиите заемат важна част от живота ни и улесняват ежедневието по безброй начини, но истински важната комуникация се случва офлайн и коледните празници са чудесен повод да оставим телефона и да се насладим на безценните моменти със семейството и близките.

И през 2025 г. употребата на устройства остава висока, особено сред най-младите

Данните от новото проучване сочат, че като цяло делът на хората, които използват устройства повече от 6 часа дневно, бележи лек спад (от 20% през 2024 г. до 17% през 2025 г.). Единствено при най-младите (15-24 г.) се отчита обратна тенденция - увеличение с 2 процентни пункта (от 19% на 21%). При тази възрастова група се е увеличил и делът на хората, които ползват устройства повече от 2 часа дневно.

Най-значими положителни промени в сравнение с миналогодишните данни се открояват във възрастовата група 35-44 години - при тях е най-голям ръстът на хората прекарващи под 2 часа дневно пред екран, а процентът на онези, които използват устройства над 4 часа, намалява най-осезаемо (от 53% през 2024 г. на 42% през 2025).

Хората стават по-осъзнати - двойно повече са тези, които разбират нуждата от ограничаване на екранното време

Проучването отчита значителен напредък в нагласите. Само за една година делът на хората, които смятат, че няма нужда да си поставят ограничения, спада почти двойно - от 20% на 11%. Тази промяна е видима и сред родителите: докато през 2024 г. 17% не са слагали никакви ограничения на децата си, през 2025 г. те вече са 13%.

През тази година близо 45% от хората са опитали да намалят ползването на устройства

Все повече българи заявяват, че са направили съзнателен опит да ограничат употребата на устройства: от 30% през 2024 г. до 44% през 2025 г. Най-голям е скокът сред хората между 15 и 24 години - от 22% на 48%.

Данните ясно показват, че колкото повече време прекарва човек пред екрана, толкова по-силно усеща нуждата да направи крачка назад: при хората с екранно време между 4 и 6 часа дневно половината са опитали да го намалят. За сравнение, този процент е малко над 35% при участниците, които ползват устройства под 2 часа дневно.

Добрата новина - и успеваемостта расте. 35% от опиталите през 2025 г. казват, че са успели да намалят екранното си време, спрямо 27% година по-рано.

Общуването лице в лице остава най-силният стимул да се откъснем от екрана

Силен извод от тазгодишното проучване е все по-голямата осъзнатост по отношение на това как употребата на устройства се отразява на комуникацията с близки и приятели. През 2025 г. още по-голяма част от хората го осъзнават - 47% срещу 38% през 2024. Това е валидно за всички възрастови групи, но най-голямо е увеличението при най-младите (15-24 г.) - с 15 процентни пункта повече.

А когато говорим за дигитална пауза - и през 2025 г. именно живата комуникация, е най-силният мотив, който ни държи далеч от устройствата - посочен от 58% от участниците. Следват пътуванията (45%), хобитата (39%) и спортът (38%), които също набират популярност като алтернативи на времето пред екрана.

Още по-категорично желание за повече време офлайн

Едно от най-ярките послания, откроили се в миналогодишното проучване, е, че 76% от участниците планират да намалят употребата на устройства по време на празниците, за да прекарат повече и по-качествено време със семействата си. Тази година това желание е още по-категорично изразено, като процентът на участниците, заявили такова намерение е 80%.

Коледната кампания на Yettel: технологиите ни помагат да се съберем, а после е време да ги оставим настрана

И тази година кампанията на Yettel подчертава ролята на технологиите като незаменим помощник - те ни свързват, улесняват и ни помагат да подготвим всяка празнична "мисия", колкото и сложна да е тя.

В духа на любими екшън класики, семейната подготовка за Коледа често прилича на малко приключение, в което всеки има своя роля. А координацията би била немислима без добрата мобилна мрежа - мрежата на Yettel.

Но щом "мисията е изпълнена", идва време за истинския празник: моментът, в който оставяме устройствата и просто сме заедно.