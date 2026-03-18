Румънска фабрика за автомобилни лагери и компоненти е изложена на риск от затваряне на фона на глобалното преструктуриране на японската компания JTEKT. Фабриката в Александрия е най-големият частен работодател в окръг Телеорман и в нея работят над 800 души. Те са уведомени от компанията майка - JTEKT Corporation of Japan, за постепенно затваряне, като се очаква завършването да приключи през март 2027 г., съобщава Ziarul Financiar.

Японската група JTEKT Corporation е един от най-големите производители на лагери и автомобилни компоненти в света, част от екосистемата на Toyota. Компанията демонтира практически цялото си индустриално присъствие в Европа чрез серия от сделки и затваряне на фабрики, като Румъния е сред засегнатите страни.

В румънските медии се разпространява информация за преговори с потенциален купувач от Китай.

Съобщението за затварянето на фабриката идва само няколко дни след поредния удар върху румънската автомобилна индустрия. Renault Group потвърди съкращението на приблизително 1200 работни места в завода на Dacia в Миовени, окръг Арджеш - комбинация от доброволни напускания с компенсационни пакети и неподновяване на временните договори. Съюзът на автомобилните производители Dacia алармира, предупреждавайки, че 2026 г. бележи, след 22 години, първия период на съкращения в Миовени, като се има предвид, че моделът Dacia Striker ще се произвежда в Турция, а новият електрически модел в сегмента А ще се произвежда в Словения.

Причините са същите като тези зад решението на JTEKT - високи разходи за енергия - почти двойно по-високи от тези във Франция - фискална нестабилност, включително данък върху оборота, и инфраструктура, която се разраства, но не достатъчно бързо.

"Момчета, трябва да намалите разходите", каза Фабрис Камболив, главен изпълнителен директор на марката Renault, пред журналисти, присъстващи в Париж на събитието futuREady.

JTEKT Corporation, листвана на фондовите борси в Токио и Нагоя, обяви в прессъобщение до инвеститорите, че е сключила предварително споразумение с LEO III.-VV25-A GmbH - инвестиционно дружество, консултирано от базираната в Мюнхен грманска фирма DUBAG Investment Advisory, за прехвърляне на цялото си автомобилно подразделение, обслужващо европейски производители на оригинално оборудване (OEM). Сделката включва акции в седем консолидирани дъщерни дружества във Франция, Чехия, Мароко, Белгия и Съединените щати, които произвеждат кормилни системи, кормилни колони и компоненти за трансмисии.

Според финансови документи, подадени на Токийската фондова борса, всичките седем компании, участващи в сделката с германския фонд, са на загуба. JTEKT Europe S.A.S., основното европейско дъщерно дружество, базирано в Ирини, Франция, отчете нетна загуба от 9,4 милиона евро през фискалната година, приключила през март 2025 г., след катастрофални загуби от 94 милиона евро през предходната година. JTEKT Column Systems France отчете загуби от 4,1 милиона евро, а JTEKT Czech Republic отчете загуби от 98,6 милиона чешки крони (около 4 милиона евро).