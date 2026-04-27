Premier Restaurants - операторът на веригата за бързо хранене McDonald's в Румъния, обяви, че ще инвестира над 400 милиона леи (78,5 милиона евро) през следващите три години за осъществяване на проекти за разширяване, ремоделиране и дигитализация на ресторантите в страната.

Компанията планира да отвори девет нови обекта под марката McDonald's само през настоящата 2026 г., се казва в прессъобщение, цитирано от SeeNews. Първият drive-thru обект за годината беше открит на 20 април във Флорещи, окръг Клуж.

Premier Restaurants Romania регистрира оборот от над 2,26 милиарда леи през 2025 г., което е ръст от 12% на годишна база. Миналата година компанията отвори осем ресторанта McDonald's в Букурещ, Плоещ, Яш, Тимишоара, Бакъу, Бая Маре и Медиаш.

McDonald's навлезе в Румъния през 1994 г. През 2016 г. компанията продаде своите ресторанти и кафенета в Румъния на базираната в Малта Premier Capital, която управлява местния лиценз чрез Premier Restaurants Romania. В момента румънското дружество има 115 ресторанта в 34 населени места и наема над 7000 души.

Premier Capital притежава лиценза на McDonald's още в Естония, Гърция, Латвия, Литва и Малта, като управлява общо над 200 ресторанта с повече от 12 000 служители.