Вече седмица албанците протестират. Причината - проект за туристически комплекс, свързан с Джаред Къшнър - зетят на американския президент Доналд Тръмп и съдружник в инвестиционния фонд Affinity Partners. На пръв поглед поредният инфраструктурен проект в една от най-бързо набиращите популярност туристически дестинации в Европа се превърна в политически и екологичен скандал, който застрашава една от най-важните стратегически цели на Албания - членството в Европейския съюз.

Проектът

Планът предвижда изграждане на луксозен туристически комплекс на стойност близо 1,4 милиарда евро на остров Сазани. Освен че е бивша секретна военна база от комунистическото минало, той е част от защитената крайбрежна зона Нарта, която е дом на фламинго, тюлени и места за гнездене на морски костенурки, съобщава Al Jazeera.

От медията уточняват, че не е потвърдено земята, оградена с бодлива тел, да е закупена от Affinity Partners. Въпреки това, Джаред Къшнър е представил плана за комплекса преди две години. Очаква се комплексът да включва около 10 хиляди стаи, което на практика би означавало изграждане на нов град в дива природна зона.

"Фламинговата революция"

Протестите, обхванали цялата страна, са наречени "Фламингова революция" заради популацията на птиците в защитения регион. Към исканията за отмяна на проекта се присъединяват и албанци, живеещи в Ню Йорк, Лондон, Брюксел, Милано и Берлин.

Източник: EPA/БГНЕС

Вече седмица демонстрантите в страната се събират пред кабинета на министър-председателя Еди Рама с надписи "Нацията не е за продан" и "Не искам Албания като Дубай". Охранители на частна фирма вече нападнаха и нараниха протестиращи, които се опитаха да получат достъп до плажа. Инцидентът доведе до отстраняване на полицейски служители и отнемане на лицензи на две охранителни компании, съобщава Al Jazeera.

Междувременно, специализираната прокуратура за борба с корупцията откри разследване срещу промените в защитения статут на района и собствеността върху земята от 2024 г.

Въпреки това, Рама не отстъпва. "Няма абсолютно никакъв шанс инвестицията да спре, докато аз съм тук... Ако не беше Джаред, никой нямаше да обръща внимание на проекта", коментира той в интервю пред Politico на срещата на върха между ЕС и Западни Балкани в Черна гора.

Брюксел изпраща предупреждение

"Албания следва да се въздържа от действия, които могат да подкопаят изпълнението на затварящите показатели", заявява говорител на ЕК пред Politico, добавяйки, че страната трябва да отмени промените в Закона за защитените зони и да прекрати Закона за стратегическите инвестиции.

Източник: EPA/БГНЕС

Според Комисията действията на албанското правителство нарушават условията в Глава 27 от преговорите за присъединяване, която обхваща екология и климат и изисква пълно привеждане в съответствие с европейското законодателство, включително Директивите за птиците и местообитанията.

Проектът в лагуна Нарта е без екологична оценка на въздействието - изискване, заобиколено чрез промени в националното законодателство от 2024 г. и действащия от 2015 г. закон за стратегическите инвестиции, който дава ускорено третиране на приоритетни проекти, пише Politico.

Заобикалянето на екологичните изисквания застрашава приемането на Албания в ЕС, макар страната да е сред водещите кандидатки, заедно с Черна гора. Рама е поставил 2030 г. като целева дата за присъединяването, като техническите преговори трябва да приключат до края на 2027 г.

Повтаря ли се казусът в Белград

Албания не е първата страна, в която Къшнър среща трудност при осъществяването на плановете си. В Сърбия неговата компания Affinity Global се оттегли от проект за Trump International Hotel в Белград след масови протести в защита на сградата на Генералщаба - полуфункционални останки от комплекс на министерството на отбраната и местна забележителност.

В резултат на казуса министърът на културата беше обвинен в злоупотреба с власт заради опит за заличаване на сградата от регистъра на културното наследство, припомня BBC. Макар прокурорите да искат да му дадат три години затвор, президентът Вучич е обещал помилване при осъдителна присъда.

Двата казуса разкриват притеснителен интерес на чуждестранни инвеститори към защитени обекти и местности на Балканския полуостров. Макар да не е територия под протекция, казусът с местността "Баба Алино" показва същото заобикаляне на законите и процедурите при получаване на разрешително за строеж.