Европейската комисия обмисля възможността за прекратяване на финансовата помощ за Сърбия, в качеството й на страна кандидатка за присъединяване към Общността.

Основната причина за евентуалното вземане на такова решение, е предполагаемото отстъпление от демокрацията, заяви европейският комисар по въпросите на разширяването Марта Кос.

"Има ново отклонение от демокрацията чрез поправките от януари относно съдебната реформа в Сърбия. Така че сега анализираме, дали можем да продължим да насочваме пари към Сърбия чрез различни финансови инструменти.

И нещата не изглеждат добре", каза еврокомисарят по време на събитие, организирано от Politico.

Кос също така критикува Сърбия за "специалните ѝ отношения" с Русия.

Освен това, "ЕС можем да разберем, че Сърбия има специални отношения с Русия. Но купуването на китайски ракети в такъв момент, както и подписването на споразумения за доставки на руски газ - това е, което виждаме. Не сме доволни от това", добави европейският комисар.

Пет страни от Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора и Сърбия - имат статут на официални кандидати за членство в ЕС. Получаването на статут на кандидатка за ЕС е само началото на доста дълъг процес на присъединяване към ЕС.