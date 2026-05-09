Погледнете каквото имате наоколо. Устройството, на което четете тази статия. Чашата с кафе. Тениската ви... Вероятността всяка от тези вещи да е пътувала на кораб, построен на едно от три места в света, е над 95%. И едното от тях произвежда повече от другите две взети заедно.

Доминацията на Китай

През 2024 г. Китай официално премина границата от 50% пазарен дял в световното корабостроене. Китайските корабостроителници са получили над 74% от всички нови поръчки в света. Това означава, че на всеки 4 поръчани кораба, 3 ще бъдат построени в там.

В провинция Дзянсу, в района на Шанхай, се намира корабостроителницата Jiangnan, която е подразделение на държавния гигант China State Shipbuilding Corporation (CSSC). В нея работят над 20 000 души.

През 2025 г. групата CSSC се сля с китайската CSIC в сделка от 16 милиарда долара, формирайки най-голямата корабостроителна група в историята с над 530 кораба в поръчки.

Корейската технологичната лаборатория

А ако Пекин е фабриката за кораби, то Южна Корея е технологичната лаборатория на моретата. Въпреки че пазарният ѝ дял по обем спадна до около 17% през 2024 г., тя остава абсолютен лидер в най-скъпите и сложни сегменти при корабите.

През последната година Южна Корея започна да си връща пазарен дял, достигайки обратно нива до 22%. Причината е натискът на САЩ срещу Китай. Много западни корабособственици започнаха масово да местят поръчките си към Корея, от страх.

Около 75% от целия световен флот от LNG танкери е построен в Корея. Това са най-сложните търговски кораби, изискващи криогенни технологии.

HD Hyundai Heavy Industries е най-голямата корабостроителница в света по капацитет. Samsung Heavy Industries пък е лидер в офшорните платформи и технологичните иновации.

Въпреки огромните поръчки, Корея е изправена пред липса на работна ръка. Към 2025 г. делът на чуждестранните работници в корабостроителниците скочи от 5% на близо 20-23%. Без работници от Виетнам, Тайланд и Узбекистан корейската индустрия би спряла.

Японското чудо

Япония, която преди десет години изглеждаше като индустрия в затишие, сега има цел да удвои корабостроителния си капацитет до 2030 г.

Страната се опитва да наложи унифицирани дизайни за кораби, които да се сглобяват по-бързо и лесно, подобно на автомобилите Toyota.

Токио държи едни от най-добрите патенти за двигатели с нулеви емисии. Япония залага, че до 2030 г. регулациите за въглеродни емисии ще направят китайските дизелови кораби твърде скъпи за експлоатация, което ще върне клиентите към японските технологии.

Към 2026 г. Япония твърдо заема позицията на третия най-голям корабостроител в света, произвеждайки между 11% и 13% от световния тонаж търговски кораби.

Срещу китайската доминация

Тази тиха концентрация работи в полза на тримата играчи, докато не започне да работи срещу единия. През април 2025 г. американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, която той нарече Make American Shipbuilding Great Again.

Заповедта обявява извънредно положение в индустрията, налага специални такси върху китайски построени кораби в американските пристанища и обещава милиарди за съживяване на собствения капацитет.

Френската компания CMA CGM обяви 20 милиарда долара инвестиция в американски корабостроителен бизнес. Пазарният дял на Китай в новите поръчки спадна от 72% на 52% само за шест месеца, а Корея и Япония започнаха да поемат разликата.