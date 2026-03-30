Почти всички електронни цигари в света се произвеждат в Китай. Но има един парадокс, пише немското издание Süddeutsche Zeitung. Същите тези устройства на практика липсват от китайските магазини. Държавата ги ограничи строго под претекст, че защитава младите от никотинова зависимост. В същото време обаче класически цигари с плодови вкусове остават напълно легални.

Реалността зад витрините в Пекин добре илюстрира този контраст. Малките квартални магазини предлагат десетки видове традиционни цигари, докато един продукт отсъства напълно - електронните устройства.

Иронията е, че именно Китай е глобалната фабрика за вейпове. В индустриалния център около Шънджън се произвеждат милиони електронни цигари, които заминават за Европа и останалия свят.

Липсата им на вътрешния пазар обаче не е заради слаб интерес. Напротив - електронните цигари бързо набират популярност сред младите китайци, привлечени от модерния дизайн и сладките аромати. Именно този бум се оказва проблем.

Отвъд мотива за здравето

През 2022 г. властите въвеждат строги регулации за сектора. Производителите и търговците са задължени да получат държавен лиценз, а ароматизираните електронни цигари, които са най-популярни сред младите, са забранени. Аргументът е ясен и напълно логичен: сладките вкусове улесняват пристрастяването към никотина и увеличават риска от зависимост.

Зад тази политика обаче стои и силен икономически мотив. Държавният тютюнев гигант China Tobacco е един от най-големите източници на приходи за бюджета. Всяка година в хазната влизат милиарди от данъци и такси, а милиони хора са заети в сектора - от отглеждането на тютюн до производството на цигари.

Електронните цигари не се вписват в този модел. Те създават огромен пазар на никотинови продукти извън контрола на държавния монопол и се превръщат в пряка конкуренция на класическия цигарен бизнес.

Решението идва бързо. През 2022 година индустрията е поставена под строг регулаторен контрол, а най-привлекателните за потребителите продукти изчезват от пазара. Резултатът е удобен баланс: Китай запазва ролята си на световен производител на вейпове, но ограничава влиянието им у дома. Така "рисковите" устройства остават за износ, а сигурните приходи - в рамките на държавния монопол.