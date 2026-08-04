България продължава устойчиво да е с най-ниската минимална заплата в Европейския съюз в номинално изражение, но освен това страни кандидатки я изпреварват както като размер на МРЗ приравнен в евро, така и по покупателната ѝ способност. Това се вижда от актуалните данни за минималните възнаграждения в Европа, разпространени от Евростат.
Ако у нас към юли 2026 г. минималната заплата е 620 евро, ето как стои положението при някои от другите страни от Централна и Източна Европа:
- Румъния - 825 евро
- Унгария - 906 евро
- Латвия - 780 евро
- Словакия - 915 евро
- Хърватия - 1050 евро
- Литва - 1153 евро
"Шампион" на еврозоната е Люксембург с 2771 евро, следват Ирландия - 2391 евро, Германия - 2343 евро, Нидерландия - 2338 евро. Иначе казано, в богатите държави минималната заплата е над 4 пъти над българската.
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Сърбия и Северна Македония ни изпреварват
Даже държави извън ЕС - без достъп до голямата част от финансирането и без свободно движение на работната сила, се оказват пред България. В Сърбия минималната заплата е 743 евро, а в Северна Македония - 624 евро.
Още по-значима е разликата, ако погледнем паритета на покупателната способност (PPS) - показател, който показва реалната стойност на дохода спрямо цените в страната. Иначе казано - колко "купува" заплатата.
Там България е на равнище 993 PPS, докато:
- Северна Македония - 1142 PPS
- Сърбия - 1094 PPS
- Черна гора - 1014 PPS
Тоест македонската минимална заплата "купува" с около 15% повече, а сръбската - с около 10% повече от българската. Това означава, че дори ако номиналните стойности изглеждат близки, реалният стандарт на живот на работещите на минимална заплата в тези страни е по-висок.
В еврозоната има две държави с още по-ниска покупателна способност от българската - Латвия и Естония (съответно 938 и 935 PPS). Това обаче са държави с по-висок стандарт, в които получаващите минимални възнаграждения са по-малко като дял от всички работещи, както ще стане ясно и по-долу.
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Шампиони по работещи на минимална заплата
От данните се вижда, че минималната заплата у нас е 55% от медианните доходи - сходно с Хърватия, Словакия и Унгария. Това би изглеждало като умерено равновесие, ако медианните доходи не бяха толкова ниски.
В страни като Франция, Полша и Португалия минималната заплата достига 67-69% от медианата, но при значително по-високи общи доходи.
Освен това 13% от работещите в България получават под 105% от минималната заплата - най-високият дял в ЕС. В Нидерландия, Испания и Чехия този дял е между 2% и 3%. В Литва са 6%, а в Естония - едва 3,3%.
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Едно от възможните обяснения защо у нас толкова хора са на минимална заплата е свързано с укриване на доходи, осигуряване на служители при възможно най-ниски осигуровки и така нататък. Освен него обаче е факт, че в някои по-изостанали региони наистина е трудно да си намериш работа, която да не е за заплата около минималната.
Даже и последното да не беше факт и просто масово да не се плащаха осигуровки върху реалния доход, това отново не е добра новина - при заболяване, майчинство, безработица или при пенсиониране след края на активната трудова дейност "икономиите" удрят изключително тежко по тези, които са ги правили.
n-a-Z4ufl6QZна 04.08.2026 в 17:23:14 #2
Информацията не е вярна. В Македония брутната заплата е 624 евро а нетната е около 400. И така дори и приравнена по покупателна способност - България пак е по-напред от Турция , Северна Мкд и Албания.
anatoli-angelov-hwpZHKSIна 04.08.2026 в 15:51:13 #1
Инфото за мин заплати нето в Германия , Холандия , Сърбиа и С.Македония е невярна фалшива информациа.