Правителството на Румен Радев замразява минималната заплата на 620,20 евро за целия период 2026-2028 г.

Още от 1 август се въвеждат лични осигуровки за държавните служители и съдебната власт, но не и за МВР и Министерство на отбраната, предаде БГНЕС, цитирайки писмо с указания на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, разпратено до министрите за подготовката на Бюджет 2026.

Минималната заплата в момента се увеличава всяка година според формула, записана в Кодекса на труда.

Според текста, размерът й за следващата година се определя до 1 септември на текущата година като 50% от средната заплата за 12-те месеца, за които има последно данни.

Сега обаче този текст явно ще бъде суспендиран.

Правителството запазва намерението си да увеличи максималния осигурителен доход на 2300 евро от 1 август и да го запази на същото ниво за периода 2027-2028 г.

От 1 август се предвижда поетапно държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да започнат да плащат лични осигурителни вноски, като съотношението между осигурителя и осигурения ще бъде 80:20.

Това означава, че стъпката ще е доста по-смела от предложената от опозицията, която днес се обсъжда в Тристранката - там за тази година личната вноска беше 2% от цялата.

Това обаче е възможно, защото за разлика от проекта на опозицията, тук намерението е личната осигуровка да се компенсира с увеличение на заплатата. Това ще се приветства от държавните служители, защото ще увеличи осигурителния им доход, а това означава по-високи пенсии, майчински, болнични и пр.

Прави впечатление, че въвеждането на лични вноски не важи за МВР и МО, които са в отделен фонд на държавното обществено осигуряване и бюджетът ги осигурява с доста по-високи осигуровки.

Резултатът в конкретните размери на осигуровките ще бъде следният:

за фонд "Пенсии" посочените размери за осигурителната вноска за лицата, родени преди 31 декември 1959 г. - 19.8% разпределени между работодател и работник - 15,8% и 4%;

за фонд "Пенсии" посочените размери за осигурителната вноска за лицата, родени след 31 декември 1959 г. са за лицата, които се осигуряват и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд - 14.8% разпределени между работодател и работник - 11,8% и 3%;

за фонд "Общо заболяване и майчинство" - 3,5% разпределени между работодател и работник - 2,8% и 0,7%;

за фонд "Безработица" - 1% разпределени между работодател и работник - 0,8% и 0,2%;

за фонд "Трудова злополука и професионална болест" - вноската е за сметка на работодател 0,7%.

Размерът на осигурителната вноска за здравно осигуряване ще се дели в същото съотношение, като тя се запазва на 8%, разпределени между работодател и работник - 6,4% и 1,6%.

Размер на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (универсални пенсионни фондове) - 5% разпределени между работодател и работник - 4% и 1%.

Изданието уточнява, че от 1 януари 2027 г. ще започне плавно увеличение на личния дял, до достигане на съотношенията за всички останали. Стъпки от Донев обаче не са указани.

Относно компенсирането на заплатите, в писмото е посочено, че за 2026 и 2027 г. за тези категории лица се предвижда компенсиране на възнагражденията, с оглед запазване на достигнатия нетен доход.