Категорията "минимална пенсия" трябва да бъде премахната от пенсионната система - такава е позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), записана в становището ѝ за проектобюджета на Държавното обществено осигуряване.

"Всеки осигурен следва да получава пенсия, съответстваща на реалния му осигурителен принос. Когато лица с различен принос получават еднакъв размер на пенсията поради административно определен минимум, се нарушава основният принцип на общественото осигуряване", категорични са работодателите.

И допълват: "Минималната пенсия има по същество социален характер и следва да бъде изведена от пенсионната система. Ако държавата преценява, че определени лица се нуждаят от социална подкрепа поради бедност или социален риск, тази подкрепа следва да се предоставя през системата на социалното подпомагане, след оценка на доходите и нуждите, а не чрез изкривяване на пенсионната формула".

Минимална пенсия в България в зависимост от дефиницията може да се каже, че има от 1957 г., когато е приет Законът за пенсиите. Според сега действащата правна рамка размерът се определя чрез Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, гласуван от Народното събрание.

От 1 юли това ще са 347,51 евро.

Към момента над една четвърт от хората с достигнати стаж и възраст за пенсиониране са на минимума, но ако прибавим тези с непълен стаж, инвалидите и т.н. общо получаващите минимума или по-малко са 45,5% от всички пенсионери.

Пенсиите се индексират по т.нар швейцарско правило с процент, формиран от 50% от инфлацията и 50% от ръста на средния осигурителен доход. Според АИКБ това трябва да спре: "Когато осигурителният доход расте в пъти по-бързо от инфлацията, индексацията по швейцарското правило води до значително реално нарастване на пенсиите, което системата не може да финансира устойчиво със собствените си осигурителни приходи".

Затова и настояват за индексация, която единствено компенсира инфлацията, "докато не бъде възстановена финансова устойчивост на системата и ясната връзка между осигурителния принос и размера на пенсията".

Има и други държави в ЕС, които нямат българския тип минимална пенсия. Най-видимият пример е Германия, където след достигане на определена възраст получаваш толкова, колкото предполага приносът ти с възможност за социално подпомагане за тези, които са имали ниски доходи или на които не им достига стаж. Видно е, че АИКБ са в голяма степен вдъхновени от този модел.

"Не говорим за намаляване или замразяване на пенсии, а за забавяне на ръста им, така че да бъде адекватен на възнагражденията, които се плащат в икономиката. Ако пенсиите се увеличават със заеми, това не е устойчиво и води до катастрофа", заяви пред "Нова телевизия" председателят на Общото събрание на асоциацията Васил Велев.

Това не е първи път, в който организацията се обявява за премахване на минималната пенсия през последните години. АИКБ сега отказаха да подкрепят както проектобюджета на ДОО, така и този на НЗОК, както и цялата план-сметка на държавата за оставащите месеци от годината.

Че пенсионната система у нас има все по-големи проблеми не е спорен въпрос. Синдикатите обаче виждат решенията другаде - в по-високи пенсионни вноски, вдигане или даже премахване на максималния осигурителен доход, незадължителен характер на втория стълб от систеата, "изсветляване" на недекларираната заетост и други мерки, които да гарантират, че възможно най-голяма част от пенсионерите са над линията на бедност.

Основно тяхно опасение е, че превръщането на минималната пенсия в социална помощ би дало възможност на политиците да я замразят по начин, сходен с този при детските надбавки, парите за втората година от майчинството и т.н.

Общото между идеите и на синдикати, и на работодатели е, че от политическа гледна точка изглеждат трудно изпълними. Засегнатите от всяка от непопулярните мерки се измерват в стотици хиляди, включително - такива, които могат да бъдат много активни на избори и по протести като пенсионерите или младите специалисти с високи доходи.

От друга страна обаче властта има комфорта на силно мнозинство в парламента и е достатъчно рано в управленския си мандат, за да бъдат възможни и изненади.