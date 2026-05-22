Знаков пакет от мерки за достъпност на жилищата в САЩ се приближи с една крачка към превръщането му в закон, след като получи двупартийно одобрение в Камарата на представителите, съобщава CNN Business. Мярката е изменена версия на Закона за жилищното настаняване през 21 век, който беше одобрен през март.

Законопроектът има за цел да се справи с жилищната криза от различни ъгли: разширяване на заемите за строителство на жилища, натиск върху местните власти да разхлабят правилата за издаване на разрешителни, разширяване на производствените имоти и ограничаване на собствеността на големи фондове от Уолстрийт върху еднофамилни къщи.

Заедно предложенията на Камарата на представителите и Сената сигнализират, че Вашингтон се отнася към кризата с достъпността на жилищата в Америка с голяма спешност. Ако бъдат приети, мерките ще са една от най-мащабните жилищни реформи от десетилетия.

Въпреки че двата подготвяни законопроекта споделят общи цели, те се различават в ключови области. Най-забележително е, че версията на Камарата на представителите възприема по-мек подход към ограничаването на институционалните инвеститори да купуват еднофамилни къщи, отколкото предложението на Сената.

Двата управляващи органа ще трябва да съгласуват различията, преди законът да стигне до бюрото на президента на САЩ Доналд Тръмп.

По-рано този месец Тръмп изрази подкрепата си за законопроекта на Сената в публикация в социалните медии, като написа, че мярката "ще гарантира, че домовете са за хора, а не за корпорации".

Предложението на Сената, внесено след изпълнителна заповед на президента, би забранило на инвеститорите и компаниите да купуват еднофамилни къщи, ако вече притежават 350 или повече. То би било насочено и към бързоразвиващата се индустрия за "строителство под наем", като би изисквало от предприемачите да продадат тези домове в рамките на седем години. Критиците предупредиха, че мярката може сериозно да възпрепятства новото строителство под наем.

Мярката на Камарата на представителите, приета тази седмица, запазва по-широките ограничения на Сената за институционалните инвеститори, закупуващи еднофамилни къщи, но елиминира изискването инвеститорите да продават имоти за строителство под наем и ремонтиране под наем.

Вместо това, законодателите на Камарата на представителите избраха по-лека мярка: създаване на гореща линия за наематели, живеещи в имоти, собственост на големи институционални инвеститори. Приемането на законопроекта беше приветствано в съвместно изявление от 11 национални жилищни организации, включително Националната асоциация на строителите на жилища и Асоциацията на ипотечните банкери.

"Преработеният закон, както всички компромисни законодателства, не е перфектен. Въпреки това, нашите организации го подкрепят, тъй като обхваща някои от най-значимите предложения за жилищно настаняване от едно поколение. С напредването на процеса ще бъде жизненоважно окончателният текст да защити милиони домове, предназначени за преместване, лицата и семействата, които изграждат живота си в тях", се казва в изявлението.

Мерките биха улеснили разширяването на предлагането на сглобяеми жилища, които се строят във фабрики, а не на място, и обикновено са по-бързи и по-евтини за производство.