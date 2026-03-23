Пазарът на недвижими имоти в България започва 2026 г. със спад на активността, като за първи път от години се отчита по-осезаемо намаление на сделките в София. Отливът идва след силната 2025 г., а засега няма видим ефект върху цените на жилищата.

През първите 2 месеца на годината сделките с имоти в страната са с 17,4% по-малко спрямо същия период на миналата година, показват данни на Агенцията по вписванията, предоставени на "Капитал".

Общо през януари и февруари са изповядани около 23,3 хил. сделки, измерени като нотариални актове, което съответства на близо 29,6 хил. имота. Най-голям спад има при сделките със земя, които традиционно формират над половината от пазара, следвани от апартаментите и къщите. При поземлените имоти намалението е над 18%, при апартаментите е близо 18%, а при къщите - около 13%.

София с първи спад от години

В столицата, която дълго време беше двигател на пазара, също се наблюдава охлаждане. Сделките, измерени като нотариални актове, намаляват с около 13% на годишна база, а при броя на имотите спадът достига близо 17,5%. Основната причина е по-малкият брой сделки с поземлени имоти, докато при апартаментите намалението е около 15%.

При къщите се отчита лек ръст, но в реално изражение той е минимален и не променя общата тенденция на забавяне.

Спад и в другите големи пазари

Подобна динамика се наблюдава и извън столицата. Във Варна и Бургас сделките намаляват с около 22%, докато в Пловдив активността остава близка до миналогодишната. В отделни по-малки пазари се отчита ръст, което показва, че охлаждането не е равномерно.

Въпреки по-слабата активност, банковото финансиране остава ключов фактор за пазара. Около 35% от всички сделки в страната са реализирани с ипотечен кредит, като при апартаментите делът надхвърля 60%.

Охлаждане след силната 2025-а

По думите на брокери и анализатори по-слабият старт на годината е бил очакван, след като през 2025 г. пазарът беше белязан от силно търсене и очакванията около въвеждането на еврото. След изчерпването на този ефект купувачите стават по-предпазливи, а сделките се сключват по-бавно, въпреки че предлагането постепенно се увеличава.

Макар да не могат да използват като "оправдание" влизането еврозоната, подобна тенденция се наблюдава и в други пазари в региона. По данни на консултантски компании в Румъния броят на жилищните сделки в Букурещ намалява през 2025 г., въпреки че цените остават близо до рекордни нива.

В Гърция пък статистиката на централната банка показва, че ръстът на цените на имотите в Атина се забавя след няколко години на силно поскъпване. Според анализатори това подсказва, че сегашното затишие в България има повече от едно обяснение и може би е част от по-широко нормализиране на имотните пазари в региона.

Цените запазват нивата си

Официална статистика за цените на жилищата в България няма, но по данни от пазара не се наблюдава видим спад при офертните нива. При реалните сделки обаче все по-често се стига до отстъпки, особено при надценени имоти или при ново строителство, където цените в последните години се доближиха до тези на готовите жилища.

Подобна ситуация беше наблюдавана и в Хърватия около приемането на еврото, когато сделките временно намаляха, но цените се задържаха високи.